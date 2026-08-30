HLV Yutaka Ikeuchi thận trọng trước U20 CHDCND Triều Tiên

Các trận đấu của bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai 31-8, đội chủ nhà U20 Việt Nam sẽ gặp đối thủ mạnh là U20 CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân vào lúc 19 giờ trên sân Việt Trì. Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Yutaka Ikeuchi đã có những đánh giá thận trọng về đối thủ này.

HLV Yutaka Ikeuchi (áo xanh) quyết tâm cùng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2027. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị của U20 Việt Nam

Mở đầu buổi họp báo trước thềm vòng loại bảng C giải U20 châu Á, HLV Yutaka Ikeuchi không giấu được niềm vui khi Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết đây là điểm tựa tinh thần và điều kiện thuận lợi không nhỏ cho các học trò khi phải so tài cùng những đối thủ chất lượng.

“Đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui khi giải đấu vòng loại U20 châu Á được tổ chức tại Việt Nam. Trước thềm giải đấu, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các câu lạc bộ để có được điều kiện tập luyện lý tưởng nhất có thể”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Liên quan đến tình hình lực lượng, U20 Việt Nam hiện không có được đội hình mạnh nhất do một số cầu thủ dính chấn thương. Dù vậy, Ban huấn luyện đã chủ động tìm giải pháp ứng phó bằng cách nâng cao nền tảng thể lực và thu hẹp khoảng cách năng lực giữa các vị trí trong đội hình. Ông Yutaka Ikeuchi khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, toàn đội U20 Việt Nam từ Ban huấn luyện đến các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào giải đấu”.

HLV Yutaka Ikeuchi

Thử thách cực đại từ U20 CHDCND Triều Tiên

Ngay ở trận ra quân, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 CHDCND Triều Tiên - đối thủ được đánh giá là thử thách lớn nhất tại bảng đấu. Nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận Ban huấn luyện gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin của đội bóng này, do đó phải dựa nhiều vào kinh nghiệm và các dữ liệu sẵn có để phân tích.

“CHDCND Triều Tiên là một đối thủ rất mạnh. Họ luôn sở hữu lối chơi giàu thể lực và tinh thần chiến đấu cao, nên đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị hết sức mình để đối diện với họ”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Ông O Thae Song, HLV trưởng U20 CHDCND Triều Tiên

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đội bóng còn lại tại bảng C đều thể hiện quyết tâm cao độ trong cuộc đua giành vé vào Vòng chung kết.

Đáng chú ý, ông O Thae Song, HLV trưởng U20 CHDCND Triều Tiên, cho biết đội bóng của ông đã có khoảng một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của các học trò.

Đánh giá rất cao lợi thế sân nhà của U20 Việt Nam, chiến lược gia này khẳng định mọi đội bóng trong bảng đều có sự chuẩn bị riêng. U20 CHDCND Triều Tiên sẽ nỗ lực phát huy tối đa khả năng chuyên môn, thể lực và chiến thuật để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại.

KHÁNH VÂN