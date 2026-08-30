Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu của đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

SGGPO

Vòng loại bảng C của U20 châu Á 2027 sẽ khởi tranh từ ngày 31-8. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá châu Á trao quyền đăng cai các trận đấu của bảng này, trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Lịch thi đấu của đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine.

Trong số này, U20 Iran được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội chủ nhà khi thuộc nhóm hạt giống số 1 và luôn là một trong những nền bóng đá mạnh của châu lục ở cấp độ trẻ.

U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027. Giải đấu năm nay có 32 đội tham dự, chia thành 8 bảng, với 15 suất vào vòng chung kết cùng chủ nhà Trung Quốc.

Sân vận động Việt Trì sẽ được mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ Phú Thọ và các địa phương lân cận đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho U20 Việt Nam trong hành trình chinh phục vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

U20 Việt Nam Vòng chung kết lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 U20 Iran U20 Triều Tiên sân vận động Việt Trì Phú Thọ

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn