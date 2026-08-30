Lịch thi đấu của đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Vòng loại bảng C của U20 châu Á 2027 sẽ khởi tranh từ ngày 31-8. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá châu Á trao quyền đăng cai các trận đấu của bảng này, trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine.

Trong số này, U20 Iran được đánh giá là thử thách lớn nhất của đội chủ nhà khi thuộc nhóm hạt giống số 1 và luôn là một trong những nền bóng đá mạnh của châu lục ở cấp độ trẻ.

U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2027. Giải đấu năm nay có 32 đội tham dự, chia thành 8 bảng, với 15 suất vào vòng chung kết cùng chủ nhà Trung Quốc.

Sân vận động Việt Trì sẽ được mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ Phú Thọ và các địa phương lân cận đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho U20 Việt Nam trong hành trình chinh phục vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

KHÁNH VÂN