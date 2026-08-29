Bóng đá trong nước

U20 Iran và U20 Palestine đến Phú Thọ dự vòng loại U20 châu Á 2027

SGGPO

Sáng 29-8, lần lượt hai đội tuyển U20 Palestine đã có mặt tại Phú Thọ, địa phương đăng cai vòng loại bảng C giải U20 châu Á 2027.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ trao hoa chúc mừng đội tuyển U20 Palestine.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ trao hoa chúc mừng đội tuyển U20 Palestine.

Ngay khi đặt chân tới Phú Thọ, đội Palestine đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Đại diện lãnh đạo Sở đã trao tặng hoa chào mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể thành viên đội tuyển U20 Palestine, đồng thời bày tỏ hy vọng đội sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian tham dự giải đấu tại Phú Thọ.

Bảng C gồm đội chủ nhà U20 Việt Nam và các đội U20 Iran, U20 CHDCND Triều Tiên, U20 Palestine. Thể hình của các cầu thủ U20 Iran, U20 Palestine khá ấn tượng về chiều cao. Trong đội hình U20 Palestine có nhiều cầu thủ đang thi đấu và được đào tạo ở Brazil, Italia, Na Uy, Thụy Điển, Lebanon, UAE và Jordan.. Trong đó, một số cầu thủ đang khoác áo các đội trẻ tại Đức. Với lực lượng được đào tạo trong môi trường bóng đá đa dạng, U20 Palestine được đánh giá là đối thủ đáng gờm tại bảng C.

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Đội tuyển U20 Iran được nhận diện mạnh nhất bảng C

Đây không phải lần đầu tiên U20 Palestine đến Việt Nam. Năm 2022, đội tuyển U20 Palestine từng có trận giao hữu với U20 Việt Nam trên sân Việt Trì. Trận đấu khi đó kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Trước đó vào rạng sáng 28-8, đội tuyển U20 Iran cũng đã đến Phú Thọ. U20 Iran là một trong những đội bóng được đánh giá cao tại bảng C, khi sở hữu nền bóng đá giàu truyền thống và thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Thầy trò HLV Ghasem Haddadifar đã tập trung từ đầu tháng 7, trải qua đợt tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ với 8 trận đấu giao hữu, đồng thời có nhiều đợt tập trung, rèn quân nhằm tuyển chọn và hoàn thiện lực lượng.

Trước khi sang Việt Nam, U20 Iran có hai tuần tập huấn tại Thái Lan. Tại đây, đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng trước U20 Thái Lan và hòa U20 Iraq trong các trận đấu giao hữu.

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KHÁNH VÂN

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