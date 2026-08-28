Bóng đá trong nước

U20 Việt Nam nhận cú hích lớn trước vòng loại U20 châu Á 2027

SGGPO

U20 Việt Nam nhận thêm nguồn động viên đáng kể trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027, giải đấu mà thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đặt mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Lãnh đạo VFF và Tổng công ty Viễn thông Viettel tại lễ ký kết.
Lãnh đạo VFF và Tổng công ty Viễn thông Viettel tại lễ ký kết.

Ngày 28-8, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Tổng công ty Viễn thông Viettel và VFF tổ chức lễ ký kết, công bố nhà tài trợ chính vòng loại U20 châu Á 2027 - bảng C. Sự đồng hành này mang đến nguồn động lực cho U20 Việt Nam trước khi bước vào những trận đấu quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị này đồng hành với một vòng loại giải đấu cấp độ U20 quốc gia, qua đó thể hiện sự quan tâm tới quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

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Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký VFF phát biểu tại buổi lễ

Thời gian qua, U20 Việt Nam có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi. Đội đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đồng thời trải qua nhiều đợt tập trung và thi đấu giao hữu trong và ngoài nước. Nòng cốt của U20 Việt Nam là lứa cầu thủ vừa tham dự giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 6. Tại vòng loại U20 châu Á 2027, Việt Nam là chủ nhà bảng C. Thầy trò HLV Ikeuchi sẽ lần lượt đối đầu U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran từ ngày 31-8 đến 6-9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Đây là bảng đấu được dự báo không dễ dàng khi U20 Iran và U20 CHDCND Triều Tiên đều sở hữu nền bóng đá trẻ có chất lượng tại châu Á. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng quá trình chuẩn bị dài hơi giúp U20 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu giành quyền góp mặt tại vòng chung kết.

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Lãnh đạo VFF trao hoa chúc mừng ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 tại buổi lễ

Theo thể thức, vòng loại U20 châu Á 2027 gồm 8 bảng đấu. Tám đội đứng đầu mỗi bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, cùng đội chủ nhà. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng điểm tựa sân nhà, U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội thể hiện mình ở sân chơi châu lục. Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Ikeuchi là vượt qua bảng đấu và giành tấm vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

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HƯƠNG NGUYỄN

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