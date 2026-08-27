Chủ tịch AFC gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Ngày 27-8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa gửi thư chúc mừng VFF và tuyển Việt Nam sau khi xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam trong niềm vui vô địch ASEAN Cup 2026

Trong thư, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á chúc mừng tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đây cũng là danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 của đội tuyển Việt Nam. Ông Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá, đây là “cái kết hoàn toàn xứng đáng” cho một giải đấu kịch tính, thành công và đáng được ghi nhận, ngưỡng mộ.

“Tôi rất vui mừng gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn những lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026”, Chủ tịch AFC viết.

Hơn 30.000 khán giả đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết với Thái Lan vào tối 26-8. Ảnh: MINH HOÀNG

Những lời chúc mừng từ người đứng đầu bóng đá châu Á là sự ghi nhận đối với thành tích xuất sắc của tuyển Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đánh giá cao của AFC đối với thành công của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh thành công của đội tuyển Việt Nam, thời gian qua bóng đá Việt Nam đạt được nhiều kết quả tốt ở nhiều đội tuyển, như có 6 đội tuyển vượt qua vòng loại để tham dự Vòng chung kết châu Á 2026. Thời gian tới, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD 20. Ngoài ra, đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị tham dự Vòng chung kết U20 World Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG