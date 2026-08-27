Bóng đá trong nước

Chủ tịch FIFA thăm dự án sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên

SGGPO

Ngày 27-8, đoàn công tác FIFA do Chủ tịch Gianni Infantino dẫn đầu đã thăm dự án Sân vận động PVF, Nhà thi đấu trong nhà tại Hưng Yên và làm việc với CLB Công an Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an.

Chủ tịch Gianni Infantino phát biểu tại sự kiện
Chủ tịch Gianni Infantino phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng đoàn tham quan dự án Sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ và Nhà thi đấu trong nhà 4.500 chỗ đang xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, ông Gianni Infantino bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp của Việt Nam và những gì ông được chứng kiến trong chuyến thăm lần này, đồng thời gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

20260827_113138.jpg
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tham quan dự án sân vận động PVF

Đề cập đến cuộc làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 26-8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về kế hoạch và tầm nhìn cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Ông Gianni Infantino đánh giá bóng đá Việt Nam có tương lai tươi sáng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sân vận động và các trung tâm đào tạo.

DSC03011.jpg
Chủ tịch Gianni Infantino và phái đoàn cùng đi chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ CLB Công an Hà Nội

“Chúng ta có quyền mơ ước về việc tham dự, chiến thắng hay thậm chí là đăng cai World Cup. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, chúng ta phải nỗ lực làm việc cùng nhau. Tương lai thuộc về các bạn”, Chủ tịch FIFA nói.

Ông cũng khẳng định FIFA sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thông qua các chương trình như Bóng đá học đường, FIFA Arenas và hướng tới thiết lập một Học viện FIFA tại Việt Nam.

Tin liên quan
ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

Gianni Infantino Sân vận động PVF Nghĩa Trụ FIFA Nhà thi đấu Lịch sử bóng đá Việt Nam Chuyến thăm Chỗ ngồi Tô Lâm bóng đá Việt nam vô địch Đông Nam Á

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn