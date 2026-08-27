Chủ tịch FIFA thăm dự án sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên

Ngày 27-8, đoàn công tác FIFA do Chủ tịch Gianni Infantino dẫn đầu đã thăm dự án Sân vận động PVF, Nhà thi đấu trong nhà tại Hưng Yên và làm việc với CLB Công an Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an.

Chủ tịch Gianni Infantino phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng đoàn tham quan dự án Sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ và Nhà thi đấu trong nhà 4.500 chỗ đang xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi làm việc, ông Gianni Infantino bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp của Việt Nam và những gì ông được chứng kiến trong chuyến thăm lần này, đồng thời gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tham quan dự án sân vận động PVF

Đề cập đến cuộc làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 26-8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về kế hoạch và tầm nhìn cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Ông Gianni Infantino đánh giá bóng đá Việt Nam có tương lai tươi sáng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sân vận động và các trung tâm đào tạo.

Chủ tịch Gianni Infantino và phái đoàn cùng đi chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ CLB Công an Hà Nội

“Chúng ta có quyền mơ ước về việc tham dự, chiến thắng hay thậm chí là đăng cai World Cup. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, chúng ta phải nỗ lực làm việc cùng nhau. Tương lai thuộc về các bạn”, Chủ tịch FIFA nói.

Ông cũng khẳng định FIFA sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thông qua các chương trình như Bóng đá học đường, FIFA Arenas và hướng tới thiết lập một Học viện FIFA tại Việt Nam.

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