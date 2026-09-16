Thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam

Chiều 16-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra sân tập tại Iwata Sport Exchange Village Yumeria Ball Stadium. Đây cũng là buổi tập cuối trước cuộc so tài với đội chủ nhà Nhật Bản được đánh giá rất mạnh.

Các tuyển thủ Việt Nam trên sân tập ngày 16-9. Ảnh: VFF

Buổi tập của tuyển nữ Việt Nam diễn ra dưới trời mưa, nhiệt độ khoảng 22-23 độ C. Do thời tiết không thuận lợi, buổi tập được rút ngắn, với trọng tâm là các nội dung chiến thuật nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Dù thời tiết không thuận lợi, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tập luyện tích cực, chủ động bảo ban và hỗ trợ nhau trong từng nội dung. Ban huấn luyện cũng điều chỉnh giáo án phù hợp, tập trung vào những yêu cầu chiến thuật và phương án vận hành lối chơi trước đối thủ Nhật Bản.

Do trời mưa nên Ban huấn luyện rút ngắn thời gian tập để tránh mất sức cho cầu thủ cũng như phòng chấn thương do sân trơn. Ảnh: VFF

Trước đó, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu. Từ những phân tích này, toàn đội tiếp tục điều chỉnh cách tiếp cận và hoàn thiện sự phối hợp giữa các tuyến.

Trong thời gian thi đấu tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam cũng duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp với lịch thi đấu từng trận. Việc phân bổ thời gian tập luyện, nghỉ ngơi và phục hồi được chú trọng, giúp các cầu thủ giữ trạng thái thể lực và sự tập trung tốt nhất cho từng cuộc so tài.

Thua Đài Loan (TQ) hôm ra quân buộc đội tuyển nữ Việt Nam phải cố gắng ở hai trận còn lại. Ảnh: HẢI HOÀNG

Phát biểu trước trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ tốt hơn Đài Loan (TQ). Chúng tôi sẽ phân tích và chuẩn bị lối chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam một cách hợp lý hơn. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng phòng ngự một cách chủ động. Khi có tình huống, chúng tôi sẽ chuyển đổi nhanh”.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Nhật Bản lúc 17g30 ngày 17-9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Shizuoka ECOPA. Đây là lượt trận thứ hai của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

QUỐC CƯỜNG