3 cầu thủ U23 Kuwait nguy cơ lỡ trận gặp Việt Nam vì vướng thủ tục nhập cảnh

U23 Kuwait khả năng cao chỉ có 20 cầu thủ ở trận gặp U23 Việt Nam lúc 17 giờ hôm nay (15-9), sau khi có 3 thành viên bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản dù đã được cấp thẻ được xem như thị thực.

U23 Kuwait tập luyện ở buổi cuối cùng trước trận gặp U23 Việt Nam với 20 cầu thủ. ẢNH: KFA

Thông tin gây chú ý được Liên đoàn Bóng đá Kuwait (KFA) công bố ngày 14-9, chỉ một ngày trước trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait tại Nagoya.

Theo KFA, nhà chức trách Nhật Bản và Ban tổ chức ASIAD đã từ chối cho 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaj, Ali Hassan và Nasser Khader nhập cảnh. Điều đáng nói, cả ba đã được cấp thẻ có giá trị tương đương “thị thực nhập cảnh”.

KFA khẳng định đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết, phối hợp với Ủy ban Olympic Kuwait để đưa các cầu thủ vào Nhật Bản. Liên đoàn cho biết mọi giấy tờ và yêu cầu liên quan đều được đáp ứng đúng thời hạn, đúng quy định và chuyển tới Ủy ban Olympic Kuwait.

Sau đó, Ủy ban Olympic Kuwait đã làm việc chính thức với Ban tổ chức ASIAD và tiến hành cấp thẻ cho các cầu thủ. Vì vậy, KFA nhấn mạnh phía Kuwait không có bất kỳ thiếu sót nào trong quá trình chuẩn bị thủ tục nhập cảnh.

Diễn biến này đặt U23 Kuwait vào tình thế đặc biệt trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam. Đáng chú ý, đội bóng Tây Á đã có mặt tại Nhật Bản từ ngày 9-9, tức gần một tuần trước trận đấu. Tuy nhiên, đến buổi tập cuối cùng ngày 14-9, hình ảnh được KFA đăng tải cho thấy chỉ có 20 cầu thủ tham gia tập luyện.

Con số này càng làm dấy lên khả năng 3 cầu thủ nói trên chưa thể hội quân cùng đội và đứng trước nguy cơ vắng mặt trong trận gặp U23 Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng chỉ vừa hoàn tất lực lượng vào sát ngày thi đấu. Trung vệ Đặng Tuấn Phong là cầu thủ cuối cùng hội quân tại Nagoya vào sáng 15-9, giúp HLV Đinh Hồng Vinh có đủ 23 cầu thủ cho trận ra quân.

Gặp U23 Kuwait là trận mở màn bảng C, và thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn phải cạnh tranh với U23 Uzbekistan và U23 Philippines cho 2 vị trí vào tứ kết.

HỮU THÀNH