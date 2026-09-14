HLV Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam quyết tâm đi xa nhất có thể tại ASIAD 2026

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận, tôn trọng mọi đối thủ, trước mắt đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và hướng đến việc tiến xa nhất có thể tại ASIAD 2026

HLV Đinh Hồng Vinh cùng lãnh đội Đoàn Anh Tuấn của U23 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 14-9, HLV Đinh Hồng Vinh cùng lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đại diện U23 Việt Nam đã tham dự buổi họp báo chính thức trước trận ra quân bảng C bóng đá nam ASIAD 2026. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đội đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng bước vào giải đấu.

Nhà cầm quân gốc Bình Định chia sẻ: “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait ở trận mở màn lúc 17 giờ ngày 15-9. Sau đó, toàn đội lần lượt chạm trán U23 Philippines ngày 18-9 và U23 Uzbekistan ngày 22-9.

Sáng 14-9, U23 Việt Nam đã có buổi họp chuyên môn, xem băng hình và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của các đội cùng bảng để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

Toàn đội cũng tiến hành bầu ban cán sự. Trung vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ băng đội trưởng. Ba đội phó gồm thủ môn Cao Văn Bình, cùng 2 tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn.

Lần lượt từ trái sang gồm tiền đạo Quốc Việt, Thanh Nhàn, Lý Đức và Văn Bình là 4 thành viên ban cán sự U23 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Kuwait, đồng thời tham quan sân Nagoya City Minato, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng C. Do các đội không được tập luyện tại sân thi đấu nhằm bảo vệ mặt cỏ, việc tham quan giúp U23 Việt Nam làm quen với không gian thi đấu trước giờ bóng lăn.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá tích cực về điều kiện tổ chức tại Nagoya. Ông cho biết: “Đây là một thành phố rất xinh đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”, ông chia sẻ.

Về thời tiết nóng và độ ẩm cao tại Nagoya, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng U23 Việt Nam không gặp trở ngại đáng kể. Theo ông, điều kiện thời tiết hiện tại ở Nhật Bản tương đối tương đồng với Việt Nam trong mùa mưa nên các cầu thủ có thể thích nghi.

Lực lượng U23 Việt Nam hiện vẫn có một số cầu thủ hội quân muộn. Hậu vệ Nguyễn Quốc Toản của Quy Nhơn United sang Nagoya sau khi hoàn tất vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Trong khi đó, trung vệ Đặng Tuấn Phong dự kiến chỉ có mặt vào sáng 15-9, đúng ngày thi đấu.

Vì vậy, U23 Việt Nam chỉ có 22 cầu thủ tập luyện đầy đủ để chuẩn bị cho trận gặp U23 Kuwait.

HỮU THÀNH