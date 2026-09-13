U23 Việt Nam tập buổi đầu tại Nhật Bản, chuẩn cho bị trận ra quân ASIAD 2026

Sau khi đặt chân đến Nagoya (Nhật Bản) sáng 13-9, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt và thời tiết tại địa phương.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp với môi trường tại Nhật Bản: ẢNH: THẠCH BẢO KHANH

Đến chiều cùng ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào buổi tập đầu tiên, hướng đến trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait.

Đội tuyển bắt đầu rời khách sạn lúc 13 giờ (giờ địa phương), sau khoảng 40 phút di chuyển bằng ô tô đến sân tập. Thời tiết tại Nagoya nắng ấm, dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ làm quen với môi trường mới sau hành trình hội quân và di chuyển khá gấp gáp từ Hà Nội.

Buổi tập kéo dài hơn 1 tiếng. HLV Đinh Hồng Vinh chủ yếu triển khai các bài tập với cường độ vừa phải, chú trọng việc duy trì thể trạng và giúp cầu thủ thích nghi nhanh với nhịp sinh hoạt tại Nhật Bản. Riêng nhóm cầu thủ của Hà Nội FC và SLNA vừa thi đấu tại vòng 2 V-League 2026-2027 tối 12-9 chủ yếu tập nhẹ để tránh nguy cơ quá tải khi phải thi đấu liên tục trong thời gian ngắn.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng căn dặn các học trò chủ động giữ gìn sức khỏe, phục hồi thể lực và cố gắng thích nghi với những khó khăn do thời gian hội quân trở lại rất gấp.

Bên cạnh chuyên môn, ban huấn luyện tạo điều kiện để các cầu thủ thư giãn trong ngày đầu tiên tại Nagoya. Các tuyển thủ được sinh hoạt tương đối tự do nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát và quản lý của đội. Sau bữa tối, một số cầu thủ chọn xuống phố đi dạo, tranh thủ thư giãn trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho trận đấu đầu tiên.

Tuyển thủ trẻ Việt Nam dạo phố tại Nagoya. ẢNH: TÂM HÀ

Sáng 14-9, U23 Việt Nam sẽ đón hậu vệ Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn United) sang hội quân muộn do vừa thi đấu tại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Đến chiều cùng ngày, đội sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Kuwait. Đây cũng là thời điểm HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thiện những phương án chiến thuật và nhân sự cho trận ra quân lúc 17 giờ ngày 15-9.

Trước buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham dự họp báo chính thức trước ASIAD 2026. Toàn đội cũng có khả năng được Ban Tổ chức tạo điều kiện tham quan, làm quen sân thi đấu CS Asset Minato Soccer.

U23 Việt Nam chỉ có 22 cầu thủ tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Kuwait. Trung vệ Đặng Tuấn Phong sẽ chỉ có mặt tại Nagoya vào sáng 15-9, đúng ngày thi đấu. Nguyên nhân là không có chuyến bay muộn từ Gia Lai đi Hà Nội vào tối 13-9, khiến Tuấn Phong không thể nối chuyến từ Hà Nội sang Nagoya cùng hậu vệ Quốc Toản vào rạng sáng 14-9.

HỮU THÀNH