Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0

Trận đấu thứ hai của bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng khi đội chủ nhà Nhật Bản giành chiến thắng cách biệt 8-0 trước Thái Lan.

Thái Lan và cữ tập quá nặng cho hàng phòng ngự khi thua đậm Nhật Bản ở trận ra quân. Ảnh: Aseanfootball

Thực lực của Nhật Bản quá mạnh. Dù không thể đăng ký đội hình mạnh nhất do nhiều trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài không về thi đấu, nhưng đội hình B của họ cũng đủ để giành trận thắng đậm trước Thái Lan.

Không bất ngờ khi Nhật Bản sớm giành quyền kiểm soát trận đấu và tổ chức tấn công dồn dập ngay từ đầu trận. Riêng hiệp đầu, các cô gái chủ nhà đã áp đảo ở tỷ lệ kiểm soát bóng với 71%, thực hiện 11 cú sút trúng đích, trong đó có 4 lần chuyển thành bàn thắng. Riêng tay săn bàn Yoshino Nakashima đã tỏa sáng với cú hat-trick cho đội chủ nhà.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là Myanmar cũng thua đậm 0-5 trước Hàn Quốc ở trận ra quân tại bảng F. Ảnh: Aseanfootball

Lâu nay, các đội Đông Nam Á mỗi khi so tài cùng Nhật Bản thường không khác gì cữ tập nặng cho hàng phòng ngự. Đội tuyển Thái Lan vào tối 14-9 cũng không là ngoại lệ.

Cũng không loại trừ khả năng Thái Lan chưa tung hết lực lượng mạnh nhất, nhằm bảo toàn lực lượng cho hai trận còn lại gặp Đài Loan (TQ) và Việt Nam.

Các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục thi đấu lấn lướt ở hiệp còn lại và ghi thêm 4 bàn để ấn định chiến thắng 8-0 chung cuộc.

Cú chạy đà hoàn hảo của Nhật Bản cũng là lời cảnh báo cho đội tuyển nữ Việt Nam, sẽ gặp đội chủ nhà vào ngày 17-9 tới đây.

QUỐC CƯỜNG