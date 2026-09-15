Xà ngang từ chối chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận ra quân ASIAD 2026

U23 Việt Nam 2 lần đưa bóng chạm khung thành và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chỉ có thể hòa U23 Kuwait 1-1 tỷ số ở trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam chia điểm ở trận ra quân ASIAD 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trên sân Nagoya City Minato (Nhật Bản) tối 15-9 (giờ địa phương), U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và phần nào kiểm soát thế trận trước U23 Kuwait. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cố gắng triển khai bóng ngắn, phối hợp ở trung lộ và tận dụng tốc độ ở 2 biên để tìm khoảng trống.

Tuy nhiên, trời mưa khiến mặt sân trơn, bóng ướt và tốc độ luân chuyển bóng bị ảnh hưởng. Những tình huống xử lý cuối cùng của U23 Việt Nam vì thế không đạt độ chính xác cần thiết, trong khi U23 Kuwait chủ động chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, U23 Việt Nam liên tiếp tạo ra những cơ hội đáng chú ý đầu hiệp 2. Phút 53, Nguyễn Xuân Bắc đưa bóng vào để Nguyễn Thanh Nhàn dứt điểm hụt, vô tình tạo cơ hội cho Nguyễn Lê Phát đối mặt thủ môn Kuwait từ khoảng cách chỉ hơn 5m. Đáng tiếc khi tiền đạo 19 tuổi tung cú sút mạnh nhưng không thắng được thủ môn Shehab.

2 phút sau, Lê Nguyên Hoàng tiếp tục bỏ lỡ khi đánh đầu cận thành từ quả phạt bên cánh phải nhưng đưa bóng vọt xà.

Không tận dụng được cơ hội, U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 78. Từ đường chuyền của đồng đội, Omar Almatar bật cao đánh đầu, đưa U23 Kuwait vượt lên dẫn 1-0.

Bị đẩy vào thế khó, cầu thủ trẻ Việt Nam lập tức tăng tốc. 3 phút sau bàn thua, những nỗ lực của đội bóng áo đỏ được đền đáp. Từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu chính xác vào góc xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trong những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục gây sức ép và có cơ hội giành trọn 3 điểm. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 90+5 khi cú dứt điểm của Văn Thuận đưa bóng trúng xà ngang. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 trong sự tiếc nuối của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cùng người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, tạm chia sẻ vị trí thứ 2 và thứ 3 bảng C. Theo đó, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng sau khi thắng U23 Philippines 5-1.

Ba ngày sau (ngày 18-9), đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp U23 Philippines. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đồng thời nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

HỮU THÀNH