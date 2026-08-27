Bóng đá trong nước

Chủ tịch FIFA ấn tượng với tình yêu bóng đá của người Việt Nam

SGGPO

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tình yêu bóng đá và sự hiếu khách của người hâm mộ Việt Nam trong chuyến thăm đến Hà Nội, dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận được sự chào đón từ cổ động viên Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhận được sự chào đón từ cổ động viên Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Người đứng đầu FIFA chia sẻ vào tối muộn 26-8: “Tôi rất vui khi đến Hà Nội để thảo luận về bóng đá với các nhà lãnh đạo và tham dự trận chung kết ASEAN Cup 2026. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), với người đứng đầu là Chủ tịch Tiến sĩ Trần Quốc Tuấn, vì sự đón tiếp ấm áp và chu đáo”.

Theo ông Infantino, FIFA luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bóng đá. Tổ chức này sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ. Đồng thời, FIFA sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý và hoàn thiện cơ sở vật chất tại Việt Nam.

Ông Infantino vô cùng ấn tượng với tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao tích cực của người dân Việt Nam. Ông nhấn mạnh mảnh đất hình chữ S là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển bóng đá lớn tại Đông Nam Á.

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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chụp hình cùng một cổ động viên"nhí". ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 26-8, Chủ tịch FIFA Infantino dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sự xuất hiện của người đứng đầu FIFA nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Ngay khi tên ông được giới thiệu trên sân, những tràng pháo tay vang lên. Không chỉ dự khán và trao cúp, ông Infantino còn dành thời gian giao lưu với các cổ động viên và phóng viên, ký tặng, chụp ảnh kỷ niệm và gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian có mặt tại sân, Chủ tịch FIFA có các cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam. Sau trận đấu, ông trực tiếp trao cúp vô địch cho đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công danh hiệu Đông Nam Á.

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Việt Nam tuyển Việt Nam Thái Lan Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

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