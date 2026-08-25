U20 Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại châu Á 2027

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U20 Việt Nam đã về nước và đến Phú Thọ vào chiều 24-8 để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam đã có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng cho vòng loại U20 châu Á 2027

Trước buổi tập, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi nhắc nhở các học trò duy trì sự tập trung cao độ để đạt thành tích tốt là góp mặt ở vòng chung kết (VCK) U20 châu Á 2027.

Đội đã có chuyến tập huấn nhiều bổ ích tại Nhật Bản vừa qua, trong thành phần của đội có không ít cầu thủ đã từng thi đấu tại sân Việt Trì khi cùng U17 Việt Nam vượt qua vòng loại U17 châu Á 2025. Những trải nghiệm thi đấu trên sân Việt Trì được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm sự tự tin khi bước vào các trận đấu quan trọng sắp tới.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ có khoảng một tuần tập luyện tại Phú Thọ trước khi bước vào trận ra quân gặp U20 CHDCND Triều Tiên vào ngày 31-8. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt đối đầu U20 Palestine và U20 Iran vào các ngày 3-9 và 6-9.

Những niềm hy vọng của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Với sự góp mặt của U20 Iran – đội nằm trong nhóm hạt giống số 1 – cùng U20 CHDCND Triều Tiên và U20 Palestine, bảng C được đánh giá có tính cạnh tranh rất cao. Đây sẽ là thử thách đáng kể đối với U20 Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu giành quyền góp mặt tại VCK châu Á 2027.

Các trận đấu tại bảng C trên sân vận động Việt Trì sẽ được mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ Phú Thọ và các địa phương lân cận đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho U20 Việt Nam trong hành trình chinh phục vòng loại châu Á 2027.

KHÁNH VÂN