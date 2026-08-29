U20 Việt Nam bổ sung nhà vô địch ASEAN Cup dự vòng loại châu Á

Quang Kiệt đã khép lại ngày vui cùng các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam để trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại U20 Việt Nam. Việc cầu thủ HAGL vừa trải qua hành trình tích lũy kinh nghiệm cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng giúp U20 Việt Nam có thêm một trung vệ chất lượng, nhất là trong hành trình cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại bảng C, tổ chức trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Quang Kiệt được HLV Lê Quang Trãi trao cơ hội thi đấu V-League thường xuyên trong màu áo HAGL. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Anh có màn ra mắt người hâm mộ ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình, khi được tung vào sân từ phút 80 thay cho đàn anh Đoàn Văn Hậu.

Dù chỉ có khoảng 14 phút thi đấu, trung vệ cao 1,95 m vẫn để lại ấn tượng khi cùng toàn đội giữ sạch lưới. Theo thống kê sau trận, Quang Kiệt đạt tỷ lệ 100% tắc bóng thành công và thắng toàn bộ các tình huống tranh chấp tay đôi.

Ở tuổi 19, Quang Kiệt sở hữu chiều cao tốt cùng nền tảng thể hình nổi bật. Trung vệ trẻ này được kỳ vọng có thể trở thành một "vũ khí" tấn công nguy hiểm của U20 Việt Nam khi chủ động dâng cao tham gia các tình huống cố định.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (số 4) trong màu áo đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 (ẢNH: MINH HOÀNG)

Sau khi khép lại vòng loại U20 châu Á 2027, Quang Kiệt sẽ gia nhập CLB Công an TPHCM để chuẩn bị cho mùa giải 2026-27.

Bên cạnh Quang Kiệt, đội hình U20 Việt Nam còn có những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng như Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Văn Bách (PVF) hay Trương Gia Khôi, cầu thủ đang tập luyện tại SD Huesca (đội hạng 3 tại Tây Ban Nha).

Theo lịch thi đấu bảng C, U20 Việt Nam gặp U20 Triều Tiên lúc 19 giờ ngày 31-8 trong trận mở màn. Sau đó, đội tiếp tục chạm trán U20 Palestine ngày 3-9 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U20 Iran ngày 6-9.

Theo thể thức vòng loại U20 châu Á 2027, 8 đội đứng đầu các bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết, bên cạnh U20 Trung Quốc với tư cách chủ nhà.

Vòng chung kết U20 châu Á 2027 đồng thời là giải đấu lựa chọn các đại diện của châu Á tham dự U20 World Cup.

HỮU THÀNH