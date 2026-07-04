Quang Kiệt hồi hộp trước cơ hội lần đầu thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, ngày 5-7 đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong chương tình tập huấn tại Hàn Quốc, gặp Siheung FC (K.League 3). Chiều 4-7, thầy trò đội tuyển đã có buổi tập quan trọng để rà soát đội hình cho trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam trên sân tập ngày 4-7.

HLV Kim Sang-sik "lùi lại phía sau" để chấm điểm học trò

Trước khi bước ra sân tập, Ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp chuyên môn toàn đội vào buổi sáng nhằm phổ biến chi tiết kế hoạch và các yêu cầu chiến thuật cho giai đoạn tiếp theo.

Bước vào buổi tập, sau phần khởi động làm nóng, HLV Kim Sang-sik đã chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng trực tiếp trên toàn mặt sân. Đáng chú ý, khác với sự sâu sát thường thấy ở các buổi tập trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu đứng ngoài đường biên giữ vai trò quan sát.

Chiến lược gia sinh năm 1976 im lặng theo dõi kỹ khả năng phối hợp, cách tổ chức lối chơi và màn thể hiện cá nhân của từng cầu thủ thay vì liên tục cắt còi chỉ đạo. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp Ban huấn luyện có cái nhìn khách quan nhất về phong độ thực tế, từ đó sàng lọc nhân sự và định hình bộ khung cho trận đấu tập mở màn.

Ông Kim quan sát các học trò tại buổi tập

Khát vọng của "gã khổng lồ" 1m96 tuổi 19

Trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt không giấu được niềm vui và sự tự hào trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 19, cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai là cái tên trẻ nhất trong danh sách triệu tập lần này. Dù vậy, anh lại sở hữu thể hình vô cùng ấn tượng với chiều cao 1m96 – kỷ lục của đội tuyển hiện tại.

"Đây là lần đầu tiên em được tập huấn cùng đội tuyển Việt Nam nên em rất vui và cũng khá bất ngờ. Đây là cơ hội rất lớn để em học hỏi, nhìn nhận lại bản thân và hướng tới tương lai. Qua từng buổi tập và thi đấu đối kháng, em luôn cố gắng quan sát, học hỏi từ các anh ở cùng vị trí để tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn", Quang Kiệt bộc bạch.

Nói về lợi thế thể hình, trung vệ sinh năm 2007 khẳng định sẽ nỗ lực tận dụng tối đa chiều cao để làm chủ các tình huống tranh chấp và không chiến. Trước áp lực cạnh tranh vị trí khốc liệt ở hàng thủ, tài năng trẻ này nhìn nhận bằng thái độ rất tích cực: "Ai cũng mong muốn được góp mặt trong danh sách thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, sự cạnh tranh là động lực để tất cả đều đang cố gắng hết sức mình trong từng buổi tập".

Sẵn sàng cho "thuốc thử" đầu tiên tại Hàn Quốc

Theo kế hoạch, vào chiều mai (5-7), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn này gặp CLB Siheung FC – đại diện đang thi đấu tại giải K.League 3 của Hàn Quốc.

Trận đấu này được kỳ vọng là cơ hội tốt để HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành lối chơi sau chuỗi ngày nhồi thể lực và chiến thuật. Đây cũng là dịp để các cầu thủ, đặc biệt là những nhân tố trẻ, ghi điểm với thầy Kim trước khi đội tuyển bước vào hai thử thách với độ khó tăng dần gặp Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1).

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