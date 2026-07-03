Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam ra sân tập buổi đầu tiên tại Hàn Quốc

SGGPO

Sau 1 ngày vất vả khi di chuyển và nghỉ ngơi, ngày 3-7, đội tuyển Việt Nam đã tiến hành buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại Incheon (Hàn Quốc).

Điều kiện thời tiết tại Incheon khá thuận lợi với nền nhiệt dao động từ 21 đến 29 độ C, không khí mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động tập luyện ngoài trời.
Điều kiện thời tiết tại Incheon khá thuận lợi với nền nhiệt dao động từ 21 đến 29 độ C, không khí mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động tập luyện ngoài trời.
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Trước đó vào sáng 3-7, cả đội đã tiến hành buổi tập ở phòng Gym
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Sự thay đổi về môi trường, cảnh quan cùng bầu không khí dễ chịu giúp các cầu thủ nhanh chóng có được sự hứng khởi trong buổi tập đầu tiên trên sân cỏ. Tuy nhiên, Ban huấn luyện cũng nhanh chóng đưa toàn đội trở lại sự tập trung với giáo án chuyên sâu về chiến thuật, đồng thời tăng khối lượng vận động nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước các trận đấu tập.
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Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết toàn đội đang có tinh thần rất tốt và đặt quyết tâm cao cho chuyến tập huấn lần này. “Ở kỳ ASEAN Cup trước, đội tuyển cũng tập huấn tại Hàn Quốc và sau đó đã có một giải đấu thành công. Lần này, tất cả anh em đều đang rất sẵn sàng, tập trung chuẩn bị thật tốt và hy vọng sẽ đạt được những mục tiêu mà toàn đội đã đề ra”, Hai Long nói.
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HLV Kim Sang-sik vào sân tập vận động cùng các cầu thủ
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Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần là Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1).
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Đợt tập trung lần này đội tuyển có 3 thủ môn là Văn Lâm, Lê Giang Patrick và Trung Kiên.
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Trong đó Văn Lâm là người có thâm niên lên tuyển nhiều nhất và đang là thủ môn số 1 của đội. Ba trận đấu tập tại Hàn Quốc sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik và Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar.
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Siheung FC Yongin FC K.League 1 K.League 2 Nguyễn Hai Long ASEAN Cup Hai Long Kim Sang-sik Kim Sang Sik Buổi tập

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