U20 Việt Nam đối diện thử thách lớn đầu tiên

Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 bằng cuộc so tài với U20 CHDCND Triều Tiên vào lúc 19 giờ ngày 31-8. Đội khách được đánh giá rất mạnh, là thử thách lớn cho đội chủ nhà.

U20 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ không hề dễ chịu ở vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF

Trận đấu giữa chủ nhà U20 Việt Nam và U20 CHDCND Triều Tiên mang tính chất quan trọng cho đôi bên trong mục tiêu tranh vé vào vòng chung kết khi bảng đấu này còn có U20 Iran và U20 Palestine.

Tuyến trẻ U20 của hai đội chưa gặp nhau trong quá khứ, nhưng bóng đá CHDCND Triều Tiên vốn rất mạnh, từ đội tuyển quốc gia cho đến các tuyến trẻ. Đội U20 của họ từng 3 lần đăng quang và 2 lần xếp ngôi nhì tại giải U20 châu Á. Trong 8 lần tham dự vòng loại U20 châu Á, cầu thủ trẻ U20 CHDCND Triều Tiên đều giành vé đi tiếp vào vòng chung kết.

Thống kê trên cho thấy sức mạnh vượt trội của đội khách. Có thể những thông tin về U20 CHDCND Triều Tiên không nhiều, nhưng HLV Yutaka Ikeuchi của U20 Việt Nam chắc chắn sẽ chuẩn bị các phương án để ứng phó lối chơi thiên về sức mạnh dựa trên nền tảng thể lực tốt từ đối thủ này.

U20 Việt Nam hướng đến mục tiêu gây bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân.

U20 Việt Nam đã trải qua 5 trận giao hữu trong 2 tuần rèn binh tại Nhật Bản mới đây. Đó là những trận quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam khởi động trước giải đấu này. Trước trận ra quân, HLV Ikeuchi chia sẻ: “CHDCND Triều Tiên là một đối thủ rất mạnh, họ luôn có lối chơi thể lực và tinh thần tốt. Đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này”.

Căn cứ vào điều lệ, 8 đội đứng đầu 8 bảng cùng với 7 đội đứng nhì xuất sắc sẽ cùng chủ nhà Trung Quốc dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Trận đấu U20 Việt Nam - U20 Triều Tiên lăn bóng vào lúc 19 giờ ngày 31-8 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó, vào lúc 16 giờ là cuộc so tài giữa U20 Iran và U20 Palestine.

QUỐC CƯỜNG