CLB Ninh Bình rút tuyển thủ U20 Lê Phát về chuẩn bị cho mùa bóng mới

Sau trận ra quân ở vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đối diện với khó khăn về lực lượng ở hai trận còn lại gặp U20 Palestine và U20 Iran khi tiền vệ Lê Phát đã rời đội để trở về cùng CLB Ninh Bình chuẩn bị cho V-League 2026-2027.

Lê Phát sớm chia tay vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chính thức thông báo việc chân sút Nguyễn Lê Phát chia tay đội tuyển U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á 2027, sau trận thua 0-3 trước đội U20 CHDCND Triều Tiên vào tối 31-8 để về CLB Ninh Bình hội quân theo công văn từ phía đội bóng này.

V-League 2026-2027 sẽ khởi tranh từ ngày 4-9 tới đây, CLB Ninh Bình sẽ thi đấu trận ra quân gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào ngày 5-9.

Lê Phát cùng với Gia Kiệt là một trong hai cầu thủ nhiều kinh nghiệm của đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng loại châu lục. Cầu thủ này đã cùng U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 (năm 2025) và huy chương đồng U23 châu Á 2026. “Việc thiếu vắng nhân sự, chúng tôi sẽ phải tính toán cẩn thận cơ hội thi đấu cho các vị trí còn lại", HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Vòng loại U20 châu Á 2027 vừa diễn ra lượt trận đầu tiên, cơ hội giành vé đi tiếp của U20 Việt Nam là rất khó khi để thua 0-3 trước CHDCND Triều Tiên. Lúc này, nhiệm vụ của đội là cần phải thắng hai trận còn lại trước U20 Palestine và U20 Iran để tranh vị trí thứ 2 dành cho 7/8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đặt trường hợp đội U20 CHDCND Triều Tiên chỉ thắng thêm 1 trong 2 trận còn lại, trong khi Việt Nam toàn thắng 2 trận cuối thì khả năng sẽ có 3 đội bằng 6 điểm chung cuộc. Lúc đó, các đội phải so sánh hiệu số phụ để xác định ngôi đầu bảng.

QUỐC CƯỜNG