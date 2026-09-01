Hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tập xuyên lễ trước thềm ASIAD 20

Các vận động viên (VĐV) bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đang tập luyện toàn thời gian - không nghỉ lễ để chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20)

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam còn 2 tuần tập luyện trước khi dự ASIAD 20 -2026 (Ảnh: MINH CHIẾN)

Theo ghi nhận, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại tập huấn thường lệ tại Đại học TDTT Bắc Ninh lúc này.

Toàn đội vừa kết thúc nhiệm vụ tại Giải Vô địch châu Á 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, thời điểm sang Nhật Bản dự ASIAD 20 đã gần kề, vì thế tuyển thủ sẽ chuẩn bị chuyên môn kỹ càng nhưng vẫn đủ thời gian để hồi phục thể lực. Chuyên gia thể lực Karl Lim và ban huấn luyện cố tránh mọi chấn thương của VĐV trong giai đoạn này.

Danh sách Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện có 14 VĐV đang tham gia tập huấn. Tuy nhiên, chủ công Nguyễn Thị Uyên đã gặp chấn thương. Việc bổ sung lực lượng sẽ có phương án sớm trong tuần này.

Môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD 20 - 2026 khởi tranh từ ngày 16-9. Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vào ngày 14-9. Toàn đội còn 2 tuần tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh trước thềm ASIAD 20 - 2026.

Trong khi đó, các thành viên đội tuyển bóng chuyền nam hiện tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Trong những ngày này, toàn bộ VĐV cũng ra sân tập, không nghỉ lễ. Chuyên gia Federico Rampazzo giữ nguyên sự tập trung cho toàn đội.

Hiện tại, đội tuyển nam không có ca chấn thương. Dự kiến, các tuyển thủ sang Nhật Bản tranh tài tại ASIAD 20 - 2026 vào ngày 25-9.

MINH CHIẾN