Áp lực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Giải Vô địch châu Á 2026 và trở về nước chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 20 - 2026, diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 9.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rút thêm nhiều kinh nghiệm từ Giải Vô địch châu Á 2026 (Ảnh: VFV)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 trong 8 đội đã vào tứ kết Giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, đội không thể tiến xa hơn và chung cuộc xếp hạng 7.

8 đội bóng nữ lọt vào tứ kết Giải bóng chuyền châu Á 2026 gồm Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Hàn Quốc sẽ là những đội tiếp tục tham dự ASIAD 20 - 2026 vào tháng 9 tới đây.

Tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu 4 trận (gồm 3 trận vòng bảng, 1 trận tứ kết). Đội thua 3 trận (trước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) và thắng Hongkong (Trung Quốc).

Trên thực tế, các đội bóng chuyền nữ châu Á hàng đầu châu Á dần lấy lại vị thế của họ.

Đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ chuyên môn trong 3 năm qua để lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất. Nhưng bây giờ, đội đã rời khỏi nhóm này. Các đội Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc đang giữ 4 vị trí cao nhất của bóng chuyền nữ châu Á.

Đầu năm 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu cho đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ vị trí hạng 4 tại ASIAD 20 - 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các VĐV tham dự 3 giải quốc tế gồm AVC Cup 2026, SEA V.Cup 2026, Giải vô địch châu Á 2026 làm tiền đề chuẩn bị chuyên môn trước ASIAD 20 - 2026.

Trong 3 giải trên, đội tuyển Việt Nam đều chưa đạt được thành tích như kỳ vọng. Chúng ta xếp hạng 3 tại AVC Cup 2026, đứng hạng nhì chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026, hạng 4 chặng thứ hai SEA V.Cup 2026 và hạng 7 tại Giải Vô địch châu Á 2026.

Cầu thủ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện chuyên môn tại Bắc Ninh khi về nước. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liên tiếp thua Hàn Quốc khi đối đầu tại AVC Cup 2026 và Giải vô địch châu Á 2026. Ban huấn luyện đội Việt Nam đánh giá đội Hàn Quốc sẽ là đối thủ trực tiếp cạnh tranh hạng 4 tại ASIAD 20 - 2026. Các kết quả trên đang khiến đội Việt Nam gặp phần nào áp lực trước giải.

Hôm nay, 29-8, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ rời Trung Quốc về nước sau Giải Vô địch châu Á 2026. Trong thời gian tới, toàn đội chuẩn bị chuyên môn tại Đại học TDTT Bắc Ninh trước khi sang Nhật Bản dự Á vận hội 20 - 2026.

Kết quả bốc thăm bảng đấu môn bóng chuyền nữ ASIAD 20 - 2026: Bảng A: Nhật Bản, Indonesia, Nepal. Bảng B: Trung Quốc, Kazakhstan, Philippines. Bảng C: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Mông Cổ. Bảng D: Việt Nam, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Qatar.

MINH CHIẾN