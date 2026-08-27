14 đội đăng ký tranh tài ở giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026

Ban tổ chức giải đấu năm nay ghi nhận 14 đội tham dự và cuộc tranh tài sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Kon Tum (Quảng Ngãi).

Các cầu thủ trẻ trong nước sẽ tiếp tục được tranh tài Giải vô địch U23 quốc gia 2026 sắp tới tại Quảng Ngãi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ánh Thảo, Quỳnh Hương vắng mặt đáng tiếc

14 đội bóng đã đăng ký chính thức tham dự Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026 gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, TPHCM, Ninh Bình, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long (nam) và VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh (nữ). Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 5-9 tới 19-9.

Tại giải lần này, 2 chủ công trẻ hàng đầu được giới chuyên môn bóng chuyền nữ Việt Nam chú ý là Bùi Thị Ánh Thảo và Phạm Quỳnh Hương sẽ vắng mặt. Hiện tại, họ được Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đưa vào danh sách tham dự ASIAD 20. Do đó, Ánh Tháo và Quỳnh Hương không kịp có mặt thi đấu tại Quảng Ngãi lần này.

Sự vắng mặt của chủ công Quỳnh Hương khiến đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin gặp khó khăn về lực lượng. Cô đã vắng mặt trong đội hình thi đấu nên đội bóng chủ quản vừa chỉ giành được vị trí thứ nhì tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Trước đó, khi Quỳnh Hương tham gia thi đấu, đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin đã giành vị trí số 1 Giải vô địch trẻ câu lạc bộ quốc gia 2026.

Trong khi đó, đội trẻ Hóa chất Đức Giang đặt nhiệm vụ hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất tại Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026. Ban huấn luyện đội bóng tiếp tục có 3 gương mặt tốt nhất đội hình tới Quảng Ngãi là Lê Thị Kim Như, Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Châm Anh. Trong Giải vô địch trẻ quốc gia 2026, cầu thủ Châm Anh vừa nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất.

Chờ những cuộc so tài quyết liệt

Đội U23 Binh chủng Thông tin đang được đánh giá có cơ hội bảo vệ vị trí số 1 của mình. Ảnh: BCTT

Năm nay, giới chuyên môn bắt đầu có những nghi ngại về tính hấp dẫn của giải do số lượng đội bóng tham gia đã ít hơn các năm trước.

Tại năm 2024, số đội đã thi đấu Giải bóng chuyền U23 quốc gia là 17 (7 đội nam, 10 đội nữ). Trong khi đó ở năm 2025, danh sách các đội tham dự giải cũng là 17 (6 đội nam, 11 đội nữ).

Tuy vậy, đại diện Ban tổ chức giải đấu tin tưởng cầu thủ của 7 đội nam và 7 đội nữ giải năm nay đủ khả năng tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn.

Dự kiến ban đầu, Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026 diễn ra tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm trên trùng với giai đoạn Đội tuyển nữ U18 Việt Nam tập huấn làm nhiệm vụ quốc tế nên lịch thi đấu được chuyển sang tháng 9 lúc này.

Giải cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 14 cầu thủ. Ban tổ chức chấp thuận mỗi đội được chuyển nhượng ngắn hạn tối đa 2 cầu thủ giúp tăng cường lực lượng. “Các trường hợp chuyển nhượng VĐV phải thực hiện đúng theo Quy chế chuyển nhượng VĐV bóng chuyền ban hành kèm Quyết định số 14/QĐ-LĐBCVN ngày 29-6-2010 và Thông báo số 02/TB-LĐBCVN ngày 21-2-2012”, nội dung ghi rõ tại Điều lệ Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2026.

Như vậy, từng Ban huấn luyện của 14 đội bóng ở giải năm nay có đủ cơ sở thuê cầu thủ tăng cường giúp mình đạt mục tiêu có thành tích tốt nhất.

Năm ngoái, đội nữ trẻ Binh chủng Thông tin và nam trẻ Thể Công Tân Cảng đã giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền U23 quốc gia 2025.

MINH CHIẾN