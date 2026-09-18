Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 20 ngày 18-9

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tìm cơ hội tranh ngôi nhất Bảng D trong trận đấu quyết định trước đối thủ Hàn Quốc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Hàn Quốc trong ngày 18-9. Ảnh: VFV

Hôm nay 18-9, các đội bóng sẽ ra sân thi đấu lượt trận cuối tại vòng bảng môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Sau lượt trận này, các cặp đấu tứ kết sẽ chính thức được xác định.

Tại Bảng D, trận đấu tâm điểm là cuộc so tài giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Hàn Quốc. Hiện tại, 2 đội đã chắc suất vào tứ kết. Tuy nhiên, đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành ngôi nhất bảng.

Trong 2 lần gần nhất gặp nhau năm nay qua các giải AVC Cup 2026 và Giải vô địch châu Á 2026, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều thua trận trước Hàn Quốc.

Do vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hiểu rõ đối thủ đang có ưu thế ra sao. Tuy nhiên, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sang Nhật Bản tranh tài. Đồng thời, 2 chiến thắng trước Qatar và Hongkong (Trung Quốc) mang lại tinh thần hưng phấn cho cầu thủ nữ Việt Nam sẵn sàng đối đầu với các tay đập Hàn Quốc.

Trận đấu giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Cũng trong ngày thi đấu, đội Trung Quốc sẽ gặp Kazakhstan trong khuôn khổ lượt cuối Bảng B trong khi đội Thái Lan sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa (Bảng C).

Trận đấu cuối cùng của lượt thứ 3 vòng bảng sẽ là cuộc so tài giữa chủ nhà Nhật Bản và Indonesia (Bảng A).

Lịch thi đấu ngày 18-9:

14h00: Mông Cổ - Kyrgyzstan (Bảng C)

14h00: Việt Nam – Hàn Quốc (Bảng D)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Thái Lan (Bảng C)

17h20: Indonesia – Nhật Bản (Bảng A)

MINH CHIẾN