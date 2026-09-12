Bóng chuyền nữ tại ASIAD chờ tài thao lược của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt

12 cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam là nhân tố quyết định kết quả cho Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng sự chỉ đạo của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt mới là yếu tố then chốt.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là người chịu áp lực chính về chuyên môn ở ASIAD 20 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận chỉ tiêu giành hạng 4 tại ASIAD 20. Ban huấn luyện đội tuyển đã chọn ra 12 cầu thủ phù hợp để sang Nhật Bản thi đấu.

Tuy nhiên, để 12 tuyển thủ tạo được thành một tập thể có sức mạnh, thực hiện đúng chiến thuật chuyên môn, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phụ thuộc vào tài trí của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng một chút may mắn tại ASIAD 20.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đưa ra những điều chỉnh chuyên môn cho học trò tại trận đấu tập giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Đội bóng chuyền sinh viên Đại học TDTT Bắc Ninh mới đây. Đó kể như trận đấu kiểm tra cuối cùng, giúp ông và cộng sự Ban huấn luyện hoàn tất các phương án chuẩn bị trước khi sang Nhật Bản dự ASIAD 20 vào ngày 14-9.

So với đội hình từng thi đấu giành hạng 4 tại ASIAD 19 năm 2023, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ giữ lại 4 cầu thủ khi đó đưa sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Bích Thủy. 8 tuyển thủ còn lại là những người mới trong đội hình dự ASIAD của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Từ đầu năm 2026 đến nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung chuẩn bị cho cầu thủ thi đấu lần lượt giải AVC Cup 2026, SEA V.Cup 2026, Giải vô địch châu Á 2026 nhưng chưa có những kết quả ưng ý.

Sau những cuộc đấu đó, Ban huấn luyện là những người chịu nhiều áp lực từ dư luận. Dù vậy, ông Kiệt cùng các cộng sự không đưa ra bất kỳ biện hộ nào. Toàn đội vẫn tập trung cho chuyên môn.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 tập thể. Chúng tôi giữ một sự ổn định cho tất cả thì như vậy không ai mất tập trung, xao nhãng tập luyện. Nhiệm vụ then chốt là ASIAD 20”, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng bày tỏ.

Lực lượng cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thay đổi qua các đợt tập huấn, thi đấu trong 4 năm qua. Tuy nhiên, HLV trưởng vẫn là ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Ai cũng thấy, ông Kiệt mang đến một làn gió mới về chuyên môn và thành tích quốc tế cho Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi tiếp quản vị trí HLV trưởng. Giữ vững lối chơi, phong cách thi đấu của mình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã liên tiếp cùng học trò giành các kết quả quả quan trọng từ cuối năm 2022 đến 2025.

Nhìn về kết quả thi đấu trước ASIAD 20, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng bày tỏ rằng nếu Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không mất nhiều trụ cột bởi những lý do khác nhau thì chúng ta đủ cơ hội đạt kết quả tốt. Lối chơi của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thay đổi. Điểm quyết định là những cầu thủ mới phải hoàn thiện mình để kịp bắt nhịp với các cầu thủ trụ cột.

Qua các giải quốc tế trong năm 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn ra 12 cầu thủ ưng ý dự ASIAD 20. Ảnh: VFV

Khi thi đấu ASIAD 19, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ trạng thái thoải mái, không gặp áp lực thành tích, đã vào bán kết và xếp hạng 4. Với ASIAD 20, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp áp lực không nhỏ do xác định mục tiêu ngay từ đầu đồng thời gặp sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ.

“Chúng tôi sẽ tập trung khơi dậy khát vọng thi đấu của cầu thủ, lấy lại nhiệt huyết cao nhất. Kết quả thi đấu vừa qua không hoàn toàn ở trình độ mà chúng tôi đánh giá cầu thủ mất sự tự tin. Có nhiều lý do khách quan ảnh hưởng điều này. Với tập thể Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đã tham dự ASIAD là tất cả cùng hướng về mục tiêu là đấu bằng phong độ, tinh thần cao nhất”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ.

12 cầu thủ tham dự ASIAD 20 gồm Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến (libero), Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công), Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền), Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy (phụ công).

MINH CHIẾN