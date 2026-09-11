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Lễ thượng cờ tham dự ASIAD 20 của Đoàn thể thao Việt Nam vào ngày 18-9

SGGPO

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đánh dấu thời gian chính thức góp mặt Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) vào ngày 18-9.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức Lễ thượng cờ tham dự ASIAD 20 vào ngày 18-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức Lễ thượng cờ tham dự ASIAD 20 vào ngày 18-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hội nghị khẳng định ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản vừa thông báo các thủ tục chuẩn bị dành cho tất cả các đoàn thể thao tham dự Đại hội lần này ở Aichi-Nagoya.

Theo đó, Lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 tổ chức vào 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 18-9. Đây là thời điểm đánh dấu sự có mặt chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ASIAD 20.

Lễ khai mạc ASIAD 20 tổ chức ngày 19-9 và Lễ bế mạc diễn ra ngày 4-10. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia 498 thành viên tại Nhật Bản năm nay (trong đó có 349 VĐV).

Ban tổ chức chủ nhà Nhật Bản cho biết, toàn Đại hội sẽ đón chào hơn 11.000 VĐV từ tất cả các đoàn thể thao tham gia thi đấu.

Tại Lễ xuất quân tổ chức ngày 9-9 vừa qua tại Hà Nội, đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết các Đội tuyển sang Nhật Bản thi đấu sẽ phù hợp theo lịch thi đấu của Ban tổ chức. Vì vậy, nhiều đội tuyển sớm có mặt ở Nhật Bản nhưng cũng có những đội tuyển di chuyển muộn so với thời điểm khai mạc ASIAD 20.

ASIAD 20 sẽ tổ chức 469 nội dung của 43 môn thể thao (71 phân môn) gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật, bóng ném), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày-bóng mềm, bóng rổ, quyền Anh (boxing), nhảy breaking, canoeing/kayak, võ thuật đối kháng (jujitsu, kurash, MMA), xe đạp (đường trường, lòng chảo, leo núi, BMX), đua ngựa kỹ thuật, thể thao điện tử - Esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, trampoline), hockey, kabaddi, karate, 5 môn thể thao hiện đại - modern pentathlon, rowing, bóng bầu dục, sailing, cầu mây, bắn súng, trượt ván, leo núi thể thao, squash, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, 3 môn thể thao phối hợp – triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký tham dự 33 môn, phân môn tại ASIAD 20.

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 Thể thao Việt Nam Đoàn thể thao Việt Nam Lễ thượng cờ

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