Tuyển thủ ASIAD 20 Nguyễn Tiến Nhật: Kiếm thủ bản lĩnh của Thể thao TPHCM

Năm nay, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật tiếp tục là thành viên tranh tài ở đấu trường Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) và người hâm mộ chờ đợi nam tuyển thủ giành thành tích khả quan nhất.

Nguyễn Tiến Nhật vẫn là kiếm thủ có nhiều kinh nghiệm nhất nội dung kiếm ba cạnh nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở tuổi 36, Nguyễn Tiến Nhật đang là kiếm thủ nhiều kinh nghiệm nhất trong thành phần 10 tuyển thủ Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã được đăng ký tranh tài ASIAD 20 sắp tới tại Nhật Bản.

Nam tuyển thủ của Thể thao TPHCM là người rất kiệm lời trước báo giới. Trong nhiều lần trò chuyện, Nguyễn Tiến Nhật từng bày tỏ rằng ưu tiên hàng đầu của bản thân là tập trung cho chuyên môn nên hiếm khi xuất hiện trước ống kính.

Tuy vậy, khi trò chuyện và thật sự cởi lòng, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật luôn trao đổi thật nhiều về chuyên môn: “Với tôi, tấm HCĐ cá nhân và HCĐ đồng đội tại ASIAD 17 năm 2014 ở Hàn Quốc vẫn là kết quả đáng nhớ của sự nghiệp. Tôi đã bước vào kỳ Đại hội đó bằng sự tập trung nhất và hiện thực được kết quả cho mình cũng như đấu kiếm Việt Nam”.

Nguyễn Tiến Nhật đang giữ 1 kỷ lục cá nhân giá trị cho mình lúc này.

Và việc được trao suất tham dự ASIAD 20 năm nay đã giúp nam tuyển thủ người TPHCM được tranh tài ở 5 kỳ Đại hội thể thao châu Á liên tiếp.

Tiến Nhật đã tham gia ASIAD 16-2010, ASIAD 17-2014, ASIAD 18-2018, ASIAD 19 năm 2023 và sắp tới là ASIAD 20-2026. Lịch sử làng đấu kiếm Việt Nam ghi nhận Tiến Nhật là người đầu tiên có vinh dự này.

Tiến Nhật (thứ 2 từ trái sang) và đội kiếm ba cạnh nam luôn tập trung để giành kết quả tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ASIAD 17-2014, Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lập kỳ tích với kết quả 2 HCĐ (cá nhân kiếm ba cạnh nam, đồng đội kiếm ba cạnh nam). Trong 2 thành tích này, chính phong độ của kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật là một trong những yếu tố giúp Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành huy chương đáng nhớ đó.

Nhìn vào hành trình chuyên môn, Nguyễn Tiến Nhật đã có những kết quả để đời mà một kiếm thủ Việt Nam phải ước mơ như 2 HCĐ tại ASIAD 17, HCĐ giải vô địch châu Á 2019, HCV tại SEA Games 2015, 2017, 2019, 2021, 2022.

Hiện tại, kinh nghiệm và chuyên môn của Nguyễn Tiến Nhật vẫn cần thiết để Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam chuẩn bị hướng đến tranh huy chương tại ASIAD 20.

Phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hồng Đăng phân tích: “Chúng tôi lựa chọn tuyển thủ tham dự ASIAD 20 đều đánh giá và dự báo theo khả năng chuyên môn. VĐV Nguyễn Tiến Nhật là người nhiều kinh nghiệm, là trụ cột tinh thần của các kiếm thủ nội dung kiếm ba cạnh nam nên vai trò của Tiến Nhật quan trọng trong đội hình thi đấu được Ban huấn luyện xây dựng”.

Tháng 6 năm nay, Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã tham dự Giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ nhằm hiểu rõ hơn đối thủ ở ASIAD 20. Nguyễn Tiến Nhật được cơ hội tranh tài ở Giải vô địch châu Á 2026. Dù không giành huy chương tại nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam nhưng anh đã thấy trình độ giữa VĐV Việt Nam và các đối thủ để điều chỉnh hiệu quả hơn.

Kinh nghiệm chính là vốn quý giá nhất của Nguyễn Tiến Nhật. Qua 4 kỳ tranh tài ASIAD trước đây, anh lần lượt trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, để trưởng thành hơn.

Cơ hội giành huy chương ASIAD 20 của Tiến Nhật và các đồng đội trong nội dung kiếm ba cạnh nam của Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam được dự báo khả quan nhưng tất cả sẽ thận trọng trong từng trận so tài.

MINH CHIẾN