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Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 26-9

SGGPO

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ngày 26-9 với một số nội dung bắt đầu từ vòng loại và dự báo vẫn có thể đạt thêm huy chương.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền của Thể thao TPHCM và Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tìm thêm cơ hội tranh huy chương ngày 26-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền của Thể thao TPHCM và Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tìm thêm cơ hội tranh huy chương ngày 26-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày tranh tài 26-9 sẽ hướng về chung kết một số nội dung của canoeing, bắn súng, điền kinh giúp Đoàn thể thao Việt Nam tìm thêm cơ hội tranh huy chương.

Bóng ném: Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam sẽ gặp đội Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) tại lượt trận tiếp theo.

Bắn súng: 3 xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My thi đấu nội dung súng trường hơi nữ 3 tư thế vào lúc 9 giờ 45 phút. Nếu vượt qua vòng loại, họ sẽ vào chung kết buổi chiều.

Điền kinh: Tuyển thủ Lê Thị Cẩm Tú dự nội dung 200m nữ vào lúc 19 giờ 55 trong khi Hồ Trọng Mạnh Hùng tìm cơ hội tranh huy chương tại chung kết nhảy ba bước nam lúc 20 giờ 35 phút.

Canoeing: Ngày 26-9 là ngày cuối môn thi đấu của tay chèo Vũ Lê Thiên Hải thi đấu nội dung Kayak đơn nam K1-500m lúc 10 giờ sáng.

Tiếp đó, Hoàng Thị Hường dự chung kết Kayak đơn nữ K1-500m lúc 11 giờ 30. Vào lúc 11 giờ 50, các tuyển thủ Hiên Năm, Nguyễn Hồng Thái thi đấu thuyền đôi hỗn hợp C2-500m.

Cầu lông: Tay vợt Nguyễn Thùy Linh xuất trận đấu vòng đầu đơn nữ lúc 9 giờ 30 phút gặp đối thủ Indonesia.

Ngoài ra, Nguyễn Hải Đăng tiếp tục tranh tài vòng tiếp theo đơn nam còn Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh thi đấu nội dung đôi nam.

Boxing: Tuyển thủ hàng đầu của Việt Nam là Hà Thị Linh sẽ gặp đối thủ Uzbekistan lúc 12 giờ 30 tại hạng cân 60kg nữ.

Đấu kiếm: Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam với Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang sẽ tranh tài đồng đội kiếm chém nam lúc 10 giờ 30 phút sáng gặp đối thủ Uzbekistan.

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MINH CHIẾN

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