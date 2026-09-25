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Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khai mạc giải Vô địch pencak silat Đông Nam Á 2026

SGGPO

Tối 25-9 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM), Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á 2026 chính thức khởi tranh.

Giải vô địch pencak silat Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 29-9, thu hút 139 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 5 quốc gia. Các đoàn sẽ tranh tài ở 8 nội dung quyền và 24 nội dung đối kháng.

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5 đoàn quốc gia tham dự giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: "Giải đấu là dịp để các vận động viên tiêu biểu trong khu vực cùng thi đấu, trao đổi chuyên môn và học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội để tăng cường sự kết nối giữa các liên đoàn, đội tuyển, huấn luyện viên và những người đang đóng góp cho sự phát triển của pencak silat tại Đông Nam Á.

Đối với TPHCM, việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao, mà còn tạo thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự gắn kết giữa thành phố với bạn bè trong khu vực".

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Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân thực hiện nghi thức khai mạc giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những ngày thi đấu hứa hẹn mang đến các màn so tài hấp dẫn, quyết liệt ở nội dung đối kháng. Bên cạnh đó, nội dung quyền cũng được kỳ vọng mang đến nhiều dấu ấn chuyên môn khi hội tụ đầy đủ sức mạnh, sự khéo léo, tính nghệ thuật.

Pencak silat Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng sau những thành tích nổi bật gần đây. Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam xếp nhì toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Mới đây nhất, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch châu Á 2026 (Đồng Nai), giành tới 16 HCV và đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Trên sân nhà lần này, đội tuyển pencak silat Việt Nam đăng ký 55 huấn luyện viên, vận động viên tham dự đầy đủ các nội dung với quyết tâm hướng đến thành tích cao nhất trước sự cổ vũ của khán giả nước nhà.

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Đội tuyển pencak silat Việt Nam tham dự với 55 HLV, VĐV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG):

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NGUYỄN ANH

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Pencak silat Đông Nam Á Thể thao TPHCM Nhà thi đấu Rạch Miễu Vô địch pencak silat

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