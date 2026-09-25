Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 25-9

Đoàn thể thao Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm thêm HCV tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) và một số nội dung ngày 25-9 có triển vọng thành công.

Thu Vinh và Quang Huy sẽ thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ để tranh huy chương ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các môn bơi, bắn súng, điền kinh… được chờ đợi làm nên bất ngờ, mang về những tấm huy chương cao nhất của Đoàn thể thao Việt Nam tại ngày tranh tài.

Bơi: Kình ngư Việt Nam sẽ góp mặt những nội dung cuối cùng. VĐV Nguyễn Thúy Hiền sẽ dự vòng loại 50m bướm nữ lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương tại Nhật Bản). Tiếp đó, Phạm Thanh Bảo tranh tài cự ly 50m ếch nam và Trần Hưng Nguyên thi đấu 200m ngửa nam.

Vào lúc 10 giờ 40 phút, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu vòng loại 400m tự do nam. Đây là cự ly sở trường Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu tranh huy chương.

Trong khi đó, 2 VĐV Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy dự vòng loại 200m bướm nam lúc 11 giờ 04 phút. Nếu các tuyển thủ vượt qua vòng loại, họ thi đấu chung kết tối cùng ngày.

Bắn súng: Phạm Quang Huy cùng Trịnh Thu Vinh tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ lúc 9 giờ 45. Đây là nội dung quan trọng tranh huy chương của Đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Ngoài ra, các xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang sẽ thi đấu nội dung 50m súng trường 3 tư thế nam lúc 10 giờ 45.

Bóng ném: Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thi đấu trận tiếp theo gặp đội Uzbekistan vào lúc 12 giờ 30.

Bóng đá nữ: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu với đội Trung Quốc vào lúc 15 giờ.

Bóng đá nam: Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 19 giờ.

Điền kinh: VĐV Hoàng Thanh Giang thi đấu các nội dung còn lại của 7 môn phối hợp lúc 10 giờ sáng. Tiếp đó, Tạ Ngọc Tưởng dự vòng loại 400m nam lúc 10 giờ 30. Trong buổi tối cùng ngày, Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu loại 400m nữ lúc 21 giờ 15.

Canoeing: Các tay chèo Việt Nam góp mặt nội dung kayak đôi nam K2 500m (Huỳnh Cao Minh, Đỗ Minh Thuận) lúc 10 giờ. Sau đó, chung kết kayak nữ K4 500m (Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo) lúc 14 giờ 40.

Cử tạ: Lực sĩ Quàng Thị Tâm dự nội dung cuối cùng, 57kg nữ của Đội tuyển cử tạ Việt Nam tại ASIAD 20 lúc 13 giờ 30.

Cầu lông: Các tay vợt tranh tài từ 9 giờ 30 phút sáng. Nguyễn Hải Đăng dự vòng 1 đơn nam, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh thi đấu đôi nam, Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly thi đấu đôi nữ và Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh dự nội dung đôi nam nữ.

Đấu kiếm: 3 kiếm thủ Thùy Trinh, Phương Kim, Kiều Oanh thi đấu đồng đội kiếm ba cạnh nữ từ lúc 10 giờ sáng.

TDDC: Trịnh Hải Khang thi đấu nội dung nam cuối cùng tại ASIAD 20 là nhảy chống đơn môn nam vào lúc 15 giờ.

Boxing: Tuyển thủ Võ Thị Kim Ánh thi đấu vòng tiếp theo gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) lúc 12 giờ.

MINH CHIẾN