Bơi lội Trung Quốc thắng 4/7 HCV ASIAD trong ngày 24-9

Ngày 24-9, ngày thi đấu áp chót của môn bơi lội ở kỳ ASIAD 20 - Aichi-Nagoya 2026 chứng kiến bơi lội Trung Quốc tiếp tục càn quét những tấm HCV.

Zhang Zhansuo giành HCV 800m tự do nam (Ảnh: THX)

Trong 7 nội dung thi đấu bơi lội chung kết ngày 24-9, bơi lội Trung Quốc thắng đến 4 HCV.

Ở nội dung bơi 50m tự do nữ, Wu Qingfeng xuất sắc chạm thành hồ tại đích đến với thành tích 23 giây 98. Thành tích này phá sâu Kỷ lục ASIAD do Zhang Zufei (cũng của bơi lội Trung Quốc) nắm giữ là: 24 giây 26 - thiết lập tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Trong khi Wu Qingfeng giành HCV, HCB và HCĐ ở nội dung 50m tự do nữ lần lượt thuộc về các cô Siobhan Haughey (kình ngư khét tiếng của Hồng Kông - từng giành HCV tại nội dung 100m và 200m tự do cũng ở ASIAD 20) và Cheng Yuije (cũng của bơi lội Trung Quốc).

Wu Qingfeng - giữa, giành thêm HCV cho bơi lội Trung Quốc ở ASIAD 20 (Ảnh: THX)

Ở nội dung 800m tự do nam, Zhang Zhansuo xuất sắc giành tấm HCV thứ 3 tại kỳ giải ASIAD 20 này với thành tích 7 phút 42 giây 49, phá Kỷ lục ASIAD (do kình ngư Hàn Quốc Kim Woomin nắm giữ là 7 phút 46 giây 03.

Trước đó, Zhang Zhansuo liên tục giành HCV trong các nội dung bơi 200m tự do nam (thành tích phá Kỷ lục châu Á là 1 phút 43 giây 49) và 1500m tự do cá nhân nam (có thành tích là 14 phút 42 giây 42).

Cũng trong nội dung 800m tự do cá nhân, Kaito Tabuchi (Nhật Bản) giành HCB với thành tích là 7 phút 43 giây 86; Kim Junwoo cũng giành tấm HCB khác với thành tích tương tự của Kaito Tabuchi.

Ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam, bơi lội Trung Quốc có tấm HCV thứ 3 trong ngày 24-9 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Zhao Jiayue, Wang Haoyu, Zhang Zhansuo và đặc biệt là Pan Zhanle.

Đội bơi Trung Quốc đã giành chiến thắng với tổng thành tích 3 phút 10 giây 60 (phá Kỷ lục châu Á của chính mình là 3 phút 10 giây 88 thiết lập tại ASIAD 19 ở quê nhà Hàng Châu).

HCB và HCĐ nội dung thi đấu này thuộc về đội bơi Hàn Quốc và đội bơi Nhật Bản, với thành tích lần lượt là 3 phút 11 giây 69 (chậm hơn 1,09 giây) và 3 phút 11 giây 96 (chậm hơn 1,36 giây).

Còn lại, ở nội dung bơi 4x200m tiếp sức tự do nữ, bơi lội Trung Quốc cũng vô địch, gồm 4 kình ngư là Li Jiaping, Liu Yaxin, Yu Yiting và cả Li Bingjie với thành tích 7 phút 49 giây 37.

HCB và HCĐ lần lượt thuộc về đội bơi Nhật Bản (7 phút 59 giây 53) và Hàn Quốc (8 phút 01 giây 87).

Ngoài 4 HCV của bơi lội Trung Quốc, 3 tấm HCV còn lại trong ngày 24-9 của ASIAD 20 thuộc về Kato Kotomi (Nhật Bản, 200m ếch nữ), Shin Ohashi (Nhật Bản, 200m ếch nam, phá cả KLTG) và Mikhail (Michel) Arkhangelskiy (Bahrain, 50m bướm nam).

BXH huy chương bơi lội tính đến ngày 24-9

1-Trung Quốc 25 HCV, 10 HCB, 29 HCĐ 2-Nhật Bản 6 HCV, 13 HCB, 12 HCĐ 3-Hồng Kông 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ 4-Hàn Quốc 1 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ

Đ.Hg.