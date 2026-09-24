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Các nhà vô địch karate Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà

SGGPO

Đội tuyển karate Việt Nam đã về nước sau khi giành HCV tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 – ASIAD 20.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng các tuyển thủ. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng các tuyển thủ. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ngày 24-9, thành viên Đội tuyển karate Việt Nam đã đặt chân về Việt Nam sau khi kết thúc thi đấu tại ASIAD 20.

Tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cùng Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Xuân Tài và đại diện các đơn vị chuyên môn đón thành viên Đội tuyển karate Việt Nam, chúc mừng thành tích đạt được.

Khép lại ASIAD 20, Đội tuyển karate Việt Nam đã giành 1 HCV (kata đồng đội nữ) và 2 HCĐ (Nguyễn Thị Diệu Ly – 68kg nữ; Bùi Ngọc Nhi – kata cá nhân nữ).

Chùm ảnh lãnh đạo ngành thể thao chào đón Đội tuyển karate Việt Nam ngày trở về:

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MINH CHIẾN (Ảnh: THÁI DƯƠNG)

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ASIAD 20 karate karate Việt Nam kata đồng đội nữ Cục TDTT Việt Nam Bùi Ngọc Nhi Hoàng Thị Thu Uyên Nguyễn Ngọc Trâm

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