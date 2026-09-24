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Xạ thủ Phạm Quang Huy không thể bảo vệ thành công HCV tại ASIAD 20

SGGPO

Phạm Quang Huy chính thức trở thành nhà cựu vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Xạ thủ Phạm Quang Huy (áo đỏ) đã lỡ cơ hội giành huy chương tại ASIAD 20 trong nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Xạ thủ Phạm Quang Huy (áo đỏ) đã lỡ cơ hội giành huy chương tại ASIAD 20 trong nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ Phạm Quang Huy của Đội tuyển bắn súng Việt Nam không giành được huy chương tại nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 20 dù rất quyết tâm trong thi đấu.

Trưa ngày 24-9 theo giờ địa phương tại Nhật Bản, Phạm Quang Huy hoàn thành thi đấu bài bắn để đạt kết quả cá nhân 570 điểm, xếp hạng 28. Nội dung này có 60 xạ thủ góp mặt thi đấu. Phạm Quang Huy vào tranh tài với vai trò đương kim vô địch khi từng giành HCV ở ASIAD 19.

Dù vậy, nam xạ thủ của Thể thao Hải Phòng và điểm số không đủ giúp Phạm Quang Huy góp mặt ở chung kết. Cùng thi đấu, xạ thủ Nguyễn Đình Thành đạt 571 điểm để đứng hạng 26.

Tuy nhiên, Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành 1 suất góp mặt chung kết là xạ thủ Lại Công Minh. Kết thúc 6 lượt bắn, Lại Công Minh đạt 581 điểm để đứng vị trí thứ 7 vòng loại. Xếp thứ nhất là Prabowo Muhamad Iqbal Raia (Indonesia) với 589 điểm.

Ban tổ chức thông báo, chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nam sẽ có 8 xạ thủ từ các đội Indonesia (2 VĐV), Trung Quốc (2), Kazakhstan (1), Việt Nam (1), Uzbekistan (1), Hàn Quốc (1).

Tại kết quả đồng đội, đội bắn súng nam Việt Nam không đạt huy chương khi đứng hạng 7 (1.722 điểm). Giành HCV là đội Trung Quốc với 1.743 điểm, HCB là đội Indonesia (1.743 điểm) và HCĐ là Nhật Bản (1.730 điểm).

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MINH CHIẾN

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ASIAD 20 bắn súng Phạm Quang Huy 10m súng ngắn hơi nam bắn súng Việt Nam Đoàn thể thao Việt Nam Đội tuyển bắn súng Việt Nam

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