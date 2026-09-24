Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 24-9

Thể thao Việt Nam có nhiều kỳ vọng sẽ giành HCV trong ngày thi đấu tiếp theo tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Phạm Quang Huy (giữa) tập trung thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nam trong ngày tranh tài. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài 24-9 sẽ là ngày bận rộn của Đoàn thể thao Việt Nam, với dự báo nhiều huy chương có thể đạt được từ các nội dung chủ lực. Trong đó, các tuyển thủ môn wushu, rowing, bắn súng, TDDC, bơi được kỳ vọng chạm tay vào những tấm huy chương cao nhất.

Bơi: Đội tuyển bơi Việt Nam với kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có khả năng giành huy chương tại cự ly 800m. Theo đó, hai tay bơi Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc dự vòng loại 800m tự do nam lúc 10 giờ 51 phút (theo giờ địa phương tại Nhật Bản). Nếu vượt qua vòng loại, họ sẽ thi đấu chung kết trong buổi tối.

Trên đường đua xanh, Nguyễn Thúy Hiền thi đấu vòng loại 50m tự do nữ lúc 10 giờ, còn Dương Văn Hoàng Quy dự vòng loại 50m bướm nam lúc 10 giờ 10 phút. Kình ngư Phạm Thanh Bảo sẽ thi đấu vòng loại 200m ếch nam lúc 10 giờ 30 phút.

Bắn súng: Xạ thủ số 1 nội dung 10m súng ngắn nam của Việt Nam là Phạm Quang Huy thi đấu vòng loại lúc 9 giờ 45 phút. Quang Huy có nhiều cơ hội bảo vệ tấm HCV nội dung từng đạt tại ASIAD 19.

Ngoài Quang Huy, bắn súng có Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành cùng thi đấu. Chung kết nội dung sẽ diễn ra lúc 15 giờ 45 phút.

Cử tạ: 2 niềm hy vọng giành huy chương là K’Dương (60kg nam) tranh tài lúc 13 giờ 30 phút và Trần Minh Trí (65kg nam) bắt đầu thi đấu lúc 17 giờ 00.

Đấu kiếm: Các kiếm thủ Nguyễn Phước Đến và Hoàng Nhật Nam sẽ dự nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam từ vòng loại vào lúc 10 giờ 00. Nếu chiến thắng, họ sẽ vào chung kết vào tối cùng ngày.

Điền kinh: Các tuyển thủ điền kinh bắt đầu hành trình chinh phục huy chương ASIAD 20 từ 10 giờ sáng, với Hoàng Thanh Giang dự nội dung 7 môn phối hợp nữ.

Lúc 10 giờ 30 phút, Hồ Trọng Mạnh Hùng thi đấu nhảy ba bước nam. Trong chiều tối, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường dự nội dung nhảy ba bước nữ lúc 19 giờ 44. Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết sẽ thi đấu chung kết 10.000m nữ lúc 21 giờ 25. còn đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tranh tài lúc 22 giờ 25 phút.

Canoeing: 2 tay chèo Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm đấu bán kết nội dung K2 500m lúc 10 giờ sáng. Tiếp đó, Diệp Thị Hương dự chung kết A thuyền đơn nữ C1 200m lúc 11 giờ 30.

Trong buổi chiều, canoeing Việt Nam dự vòng loại nội dung K1 500m nam và K2 500m hỗn hợp nam nữ.

Rowing: Đội đua thuyền rowing kỳ vọng giành HCV với Hồ Thị Duy dự chung kết A thuyền đơn nữ hạng nhẹ lúc 9 giờ 20 phút.

Tiếp đó, Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo thi đấu chung kết A thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Vào lúc 10 giờ 40 phút, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo dự chung kết A thuyền 4 nữ hai mái chèo.

Lúc 11 giờ, Phạm Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu thuyền 4 nữ một mái chèo.

Trong buổi chiều, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc thi đấu thuyền đôi nữ hai mái chèo lúc 14 giờ 30 phút. Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ dự chung kết A thuyền đôi nữ một mái chèo lúc 16 giờ 10 phút.

Dương Nghĩa, Bảo Toàn, Văn Đạt, Nguyễn Phú thi đấu chung kết A thuyền 4 nam lúc 16 giờ 50 phút.

TDDC: Các tuyển thủ nam sẽ thi đấu chung kết đơn môn. Đặng Ngọc Xuân Thiện dự chung kết ngựa vòng đơn môn nam lúc 18 giờ 30 phút. Nguyễn Văn Khánh Phong thi đấu vòng treo lúc 20 giờ 25 phút.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như góp mặt chung kết nhảy chống đơn môn nữ lúc 17 giờ 55 phút.

Wushu: Võ sĩ Đinh Văn Tâm dự trận chung kết đối kháng hạng cân 56kg nam trước đối thủ Trung Quốc vào lúc 9 giờ 50 phút.

Thể thao điện tử: Các game thủ Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu sẽ thi đấu bán kết game NARAKA: Bladepoint lúc 13 giờ gặp đội Thái Lan.

MINH CHIẾN