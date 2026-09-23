3 xạ thủ Thu Vinh, Thùy Trang, Thu Thủy giành HCĐ đầu tiên cho bắn súng Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam đón thêm tấm HCĐ đầu tiên môn bắn súng trong ngày thi đấu 23-9 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thùy Trang giành quyền vào chung kết cá nhân và có HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đúng như dự báo của Ban huấn luyện và lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, Đội tuyển bắn súng Việt Nam tập trung cải thiện thành tích và sớm giành huy chương tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Buổi sáng vòng loại của nội dung, 3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã vào bục bắn tranh tài.

Kết thúc 6 lượt bắn, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang là người đạt thành tích cá nhân tốt nhất với 577 điểm, có hạng 5. Kết quả đã giúp Nguyễn Thùy Trang giành suất dự chung kết bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ.

Trong khi đó, xạ thủ Trịnh Thu Vinh hoàn thành thi đấu với 574 điểm để xếp vị trí 11 còn Bùi Thúy Thu Thủy có 568 điểm, xếp hạng 25.

Trên bảng điểm đồng đội (tính tổng thành tích 3 người), Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy đã đạt 1.719 điểm, giành HCĐ nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ.

Trịnh Thu Vinh thi đấu trong ngày quan trọng 23-9. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tấm HCĐ là thành tích khích lệ của toàn đội và cũng là huy chương khởi đầu của Đội tuyển bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20. Cách đây 3 năm, Đội tuyển bắn súng Việt Nam chỉ có vị trí thứ 6 kết quả đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 19 (1.714 điểm).

Tại kết quả đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, HCV là đội Trung Quốc (1.735 điểm) và HCB là đội Hàn Quốc (1.730 điểm).

Mục tiêu của Đội tuyển bắn súng Việt Nam là giành 1 HCV tại ASIAD 20. Việc xạ thủ Nguyễn Thùy Trang lọt vào chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ giúp tăng thêm cơ hội tranh huy chương.

Cô sẽ thi đấu trước các xạ thủ của Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa tại chung kết diễn ra chiều cùng ngày.

MINH CHIẾN