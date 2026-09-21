Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 21-9: Đoàn Việt Nam có thêm HCĐ từ karate

Trong ngày thi đấu 21-9 tại ASIAD 20 (Nhật Bản), Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ từ môn karate.

Nguyễn Thị Diệu Ly (phải) giành HCĐ kumite hạng -68kg nữ. Ảnh: TAM NINH

Tham gia 9 môn trong ngày hôm nay (21-9), đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm 1 tấm huy chương, do công của võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly.

Ở nội dung nội dung Kumite (đối kháng) cá nhân nữ hạng -68kg, sau khi dừng bước ở nhánh chính, Diệu Ly thi đấu xuất sắc tại vòng đấu vớt để giành quyền tranh HCĐ.

Trước đối thủ chủ nhà Nhật Bản Tsubasa Kama, nữ võ sĩ Việt Nam trải qua trận đấu căng thẳng và kết thúc với tỷ số hòa 4-4. Nhờ lợi thế ghi điểm trước (senshu), Diệu Ly được xử thắng và mang về tấm HCĐ quý giá cho thể thao Việt Nam.

Tại môn thể dục dụng cụ, đội tuyển nam có màn ra quân ấn tượng khi giành 3 suất vào chung kết đơn môn. Các vận động viên góp mặt ở vòng tranh huy chương gồm Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Trịnh Hải Khang (nhảy chống).

Ở môn bơi, đội tiếp sức 4x200m tự do nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Viết Tường thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ xếp hạng 4 với thành tích 7 phút 18 giây 09, lỡ cơ hội giành huy chương trong tiếc nuối.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua tuyển Indonesia 0-3 ở trận phân hạng 5-8.

Ở môn bắn súng, không có xạ thủ nào lọt vào chung kết súng trường hơi cá nhân nam, trong đó Phùng Việt Dũng đạt thành tích cao nhất với 627 điểm, xếp hạng 15 vòng loại.

Môn wushu cũng chưa đạt kết quả như mong đợi khi Nguyễn Thị Hiền chỉ đứng thứ 14/16 vận động viên ở nội dung trường quyền nữ với 9.573 điểm.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cầm hòa Thái Lan không bàn thắng để chắc một suất vào tứ kết ASIAD 20 với tư cách là 2/3 đội đứng thứ 3 của các bảng có thành tích tốt.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 21-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN