Dấu son của teqball tại ASIAD 20

Tấm HCĐ của teqball không chỉ "mở hàng" thành tích cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại ASIAD 20, mà còn đánh dấu bước tiến đầy triển vọng của một môn rất mới trên bản đồ thể thao nước nhà.

Hai VĐV nhận được thưởng nóng của đoàn thể thao Việt Nam sau khi giành HCĐ ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Dấu ấn từ những người tiên phong

Ngày 20-9 tại Nhật Bản, bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ của môn teqball, mang về tấm HCĐ sau chiến thắng trước cặp tuyển thủ Dsouza Joaquim và Beg Imran (Ấn Độ). Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên cho đoàn TTVN tại ASIAD 20.

Minh Tân và Gia Nghi nhập cuộc đầy tự tin, sự ăn ý trong những pha phối hợp kỹ thuật giúp 2 tuyển thủ giành chiến thắng 12-9 ở ván đầu tiên. Sang ván hai, dù đối thủ tạo ra thế trận giằng co nhưng đại diện Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung để thắng tiếp 12-6, khép lại trận đấu với tỷ số 2-0.

Đáng chú ý, kỳ đại hội năm nay cũng là lần đầu tiên teqball góp mặt tại ASIAD với tư cách môn thi đấu chính thức tranh huy chương. Bởi thế, chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của một tập thể giàu khát vọng. Đến với đại hội, đội tuyển teqball Việt Nam gồm 1 lãnh đội, 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên (VĐV), tất cả đều thuộc đơn vị TPHCM.

Đội tuyển teqball Việt Nam ăn mừng hạnh phúc sau chiến thắng ở trận tranh HCĐ đôi nam nữ. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ cảm xúc về thành tích trên, ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng bộ môn Teqball TPHCM nói: “Thật xúc động, tự hào và hạnh phúc! Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn TTVN, đồng thời cũng là thành quả đáng trân trọng của tập thể đội tuyển. Thành tích này là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự tận tâm của ban huấn luyện, tinh thần đoàn kết của toàn đội và sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo. Đặc biệt ghi nhận tinh thần thi đấu kiên cường, sự tự tin và ý chí vượt khó của các VĐV".

Nền tảng cho chặng đường dài

Nếu tấm HCĐ là thành quả trên sân đấu, thì phía sau đó là cả quá trình đầu tư bài bản cho môn teqball tại Việt Nam, đặc biệt ở TPHCM. Có nguồn gốc từ Hungary, teqball (được biết là môn bóng chơi trên bàn cong) được xem là môn thể thao phù hợp với thể trạng của người Việt Nam.

Sau khi đăng cai giải Vô địch Teqball thế giới 2024, TPHCM trở thành địa phương tiên phong triển khai kế hoạch phát triển bộ môn này trên phạm vi rộng. Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư được giao nhiệm vụ quản lý, xây dựng lực lượng thành tích cao và phát triển phong trào.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân kể: "Chúng ta có thể không vượt trội ở yếu tố thể hình, nhưng có lợi thế về sự nhanh nhẹn, khéo léo và tư duy chiến thuật. Teqball sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với những thế mạnh đó. Khi TPHCM lên kế hoạch đăng cai giải vô địch thế giới 2024, chúng tôi đã sang Hungary tìm hiểu mô hình phát triển môn, mở thêm một hướng đi phù hợp. Ngay từ những ngày đầu, Liên đoàn Teqball quốc tế đã hỗ trợ TPHCM trong tổ chức giải đấu, kết nối chuyên môn, tập huấn và từng bước xây dựng lực lượng. Sự hỗ trợ đó đã giúp chúng tôi rút ngắn quá trình tiếp cận một môn thể thao còn khá mới này".

Teqball Việt Nam được sự hỗ trợ tập huấn chuyên môn của chuyên gia quốc tế. Ảnh: THANH TÙNG

Từ thành tích bước đầu tại ASIAD, ngành thể thao TPHCM và bộ môn teqball đang hướng đến mục tiêu dài hạn hơn: xây dựng hệ thống phát triển bền vững, có lực lượng kế cận chất lượng và đủ khả năng cạnh tranh ở các đấu trường lớn.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng bộ môn Teqball TPHCM chia sẻ: "Trong thời gian tới, bộ môn sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng VĐV trẻ, mở rộng phong trào tại các địa phương, trường học và CLB. Đây là nền tảng quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và đào tạo những tài năng mới. Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chú trọng đào tạo chuyên môn, thể lực, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu quốc tế cho VĐV".

Teqball hiện đã có hơn 150 liên đoàn quốc gia thành viên trên thế giới, có hệ thống thi đấu quốc tế khá rõ và đang tiếp tục hướng đến Olympic. Đó là những cơ sở quan trọng để TPHCM nghiên cứu đầu tư bài bản, từ đào tạo huấn luyện viên, tuyển chọn VĐV, duy trì tập huấn và thi đấu quốc tế đến xây dựng lực lượng kế thừa.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho hay: "Tấm HCĐ ASIAD là một tín hiệu rất đáng mừng, nhưng mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải biến thành tích ban đầu thành nền tảng phát triển lâu dài, có hệ thống và có thế hệ kế thừa. Nếu một môn phù hợp với con người Việt Nam, có độ phủ quốc tế và có khả năng phát triển đến tầm Olympic thì TPHCM cần mạnh dạn đi trước và chuẩn bị lực lượng từ sớm".

NGUYỄN ANH