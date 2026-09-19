Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 20-9

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chờ đợi những tấm huy chương đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức 20-9 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Kình ngư bơi Võ Thị Mỹ Tiên có cơ hội tranh huy chương nếu đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: MỸ TIÊN

Ngày tranh tài chính thức đầu tiên của ASIAD 20 (20-9), Thể thao Việt Nam có cơ hội giành huy chương.

Bơi: VĐV Võ Thị Mỹ Tiên sẽ dự vòng loại 200m bướm nữ lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương tại Nhật Bản).

Tiếp đó, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn sẽ thi đấu 200m hỗn hợp cá nhân nam. Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền sẽ thi đấu nội dung 50m ếch nữ.

Nếu vượt qua vòng loại, các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu chung kết từ lúc 17 giờ cùng ngày. Môn bơi tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Bắn súng: Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My thi đấu nội dung 10m súng trường hơi nữ vào lúc 9 giờ 45.

Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ sẽ thi đấu chung kết lúc 14 giờ 30 trong ngày.

Karate: Đội tuyển karate Việt Nam bắt đầu hành trình tìm HCV tại ASIAD 20 với 2 võ sĩ sẽ thi đấu sớm nhất là Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ) và Chu Văn Đức (kumite 60kg nam) từ lúc 10 giờ sáng.

Nếu vượt qua các vòng đấu, Ngọc Nhi có cơ hội góp mặt chung kết nội dung lúc 17 giờ 55 còn Chu Văn Đức có thể vào chung kết lúc 18 giờ 25.

Xe đạp: Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc sẽ thi đấu nội dung tính giờ cá nhân vào lúc 13 giờ 30.

Trước khi vào cuộc đua, Xuân Lộc đã được làm quen địa hình để biết cung đường tranh tài tại ASIAD 20.

Teqball: Các cầu thủ teqball của Việt Nam đứng trước cơ hội là những người đầu tiên giành huy chương tại ASIAD 20.

Vào lúc 10 giờ 30, đội Việt Nam thi đấu trận tranh HCĐ nội dung đồng đội nam nữ với Ấn Độ, sau đó vào lúc 11 giờ 30 sẽ tranh HCĐ nội dung đôi nam với đội Iraq.

Wushu: Môn wushu sẽ có cơ hội tranh huy chương ngay ngày đầu tiên ở nội dung taolu (biểu diễn) trường quyền nam với sự góp mặt của tuyển thủ Nguyễn Văn Sỹ. Chương trình thi đấu bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Trong khi đó, võ sĩ Ngô Thị Phương Nga dự vòng loại hạng cân 52kg đối kháng trước đối thủ Mông Cổ còn Trương Văn Trưởng đấu vòng loại 70kg nam trước đối thủ Macau (Trung Quốc).

MMA: Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng loại hạng cân 54kg nữ MMA hiện đại (Lò Thị Phung) lúc 10 giờ 30 và hạng cân 77kg nam MMA truyền thống (Quàng Văn Minh) lúc 12 giờ 30.

MINH CHIẾN