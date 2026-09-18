4 niềm hy vọng cho HCV đầu tiên của Hàn Quốc tại ASIAD 20

Nhà vô địch thế giới Seong Seung-min cùng 3 đồng đội khác ở đội tuyển nữ Hàn Quốc đã tiến vào chung kết 5 môn phối hợp hiện đại tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20).

Một nội dung thi đấu của 5 môn phối hợp hiện đại. Ảnh: THX

Tổng cộng có 33 nữ vận động viên 5 môn phối hợp hiện đại (Modern Pentathlon) được chia thành 2 bảng tại vòng bán kết ASIAD 20, từ đó xác định 9 vận động viên đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu chung kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20-9.

Cùng với Seong Seung-min giành quyền vào chung kết khi về đích thứ 2 ở bảng đấu bán kết, 3 vận động viên khác của Hàn Quốc đã lọt vào vòng tranh huy chương là Shin Su-min (thứ sáu tại Bảng A), trong khi Jang Ha-eun và Kim Un-ju lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8 tại Bảng B.

Trong đó, Seong Seung-min là niềm hy vọng lớn nhất sẽ giành tấm HCV đầu tiên cho Hàn Quốc tại ASIAD 20. Cô từng vô địch thế giới 5 môn phối hợp hiện đại vào năm 2024, trở thành nữ vận động viên Hàn Quốc đầu tiên giành danh hiệu thế giới ở bộ môn này. Tại Thế vận hội Mùa hè Paris 2024, cô cũng trở thành nữ vận động viên 5 môn phối hợp châu Á đầu tiên giành huy chương Olympic.

Năm nội dung thi đấu của 5 môn phối hợp hiện đại bao gồm: đấu kiếm, bơi lội, chạy vượt chướng ngại vật và laser run (kết hợp giữa chạy bộ và bắn súng. Sẽ có 4 tấm HCV được trao trong môn thi đấu này tại ASIAD 20 (cá nhân và đồng đội nam nữ), tất cả đều diễn ra trong ngày 20-9, và đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn này tại đại hội.

LINH SƠN