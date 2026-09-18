ASIAD 20 đối mặt nguy cơ bão và rắc rối nơi lưu trú

Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) đang chuẩn bị ứng phó với những gián đoạn có thể xảy ra do thời tiết xấu.

ASIAD 20 chính thức bắt đầu bằng lễ khai mạc vào ngày 19-9, nhưng đã có nhiều nội dung thi đấu diễn ra.

Nếu các môn thi đấu trong nhà như bóng rổ, bóng chuyền đã diễn ra thuận lợi, thì các nội dung ngoài trời như bóng đá, cricket… đang chịu ảnh hưởng vì thời tiết không thuận lợi. Trong đó, đáng chú ý là đội tuyển cricket nữ Trung Quốc đã phải chịu một kết cục cay đắng khi bị loại ở tứ kết nội dung T20I với Bangladesh vì mưa dầm.

Thời tiết còn dự báo sẽ xấu hơn nữa trong vài ngày tới vì bão. Tính đến sáng ngày 17-9, cơn bão nhiệt đới Dujuan đang ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, và di chuyển theo hướng tây bắc về phía miền trung Nhật Bản, nơi có thành phố Nagoya.

Theo dự báo, cơn bão mang theo sức gió duy trì tối đa 90 km/h và gió giật lên tới 126 km/h.

Trưởng đoàn thể thao Nhật Bản Kosei Inoue tham dự Đại hội kiêm ủy viên cấp cao trong ban điều hành Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), đã đề cập đến mối đe dọa từ thời tiết tại một cuộc họp báo: “Do mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt, một số nội dung thi đấu đã bị chậm trễ hoặc hoãn lại, và cũng có khả năng một cơn bão sẽ tiến đến vào ngày 21-9.

Trong tình hình này, chúng tôi đang tổ chức các cuộc họp kỹ lưỡng trong nội bộ JOC để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ và khả năng ứng phó phù hợp với các tình huống này”.

Trong khi đó, các vấn đề về nơi lưu trú tiếp tục gây khó khăn cho công tác chuẩn bị trước thềm ASIAD 20, ngay cả đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản cũng phải cân nhắc các phương án bố trí khác sau khi xảy ra tình trạng vận động viên nam và nữ bị xếp ở chung phòng.

Do quyết định không xây dựng Làng Vận động viên chuyên biệt, ban tổ chức địa phương đã tìm kiếm các giải pháp lưu trú sáng tạo để bố trí chỗ ở cho 17.000 vận động viên và quan chức tham dự Đại hội. Một du thuyền của Italy - nơi sẽ phục vụ 4.000 người tham dự - đã cập cảng vào ngày 15-9, trong khi 2.000 vận động viên và quan chức khác sẽ lưu trú tại các dãy nhà lắp ghép kiểu container đặt ở khu vực bến cảng lớn nhất Nhật Bản.

Phó trưởng đoàn thể thao Nhật Bản Hisashi Mizutori phát biểu tại cuộc họp báo. “Đã có những trường hợp HLV, quan chức đội tuyển và VĐV ở chung phòng. Cũng có những tình huống việc phân chia phòng chỉ dựa thuần túy vào số lượng người - chẳng hạn như cấp 5 phòng đôi cho một nhóm gồm 5 nam và 5 nữ. Trên giấy tờ thì số lượng khớp nhau, nhưng thực tế lại nảy sinh những tình huống bất cập, như nam và nữ bị xếp ở chung, HLV ở chung với VĐV, hoặc các chuyên gia y tế cần không gian cho nhiều thiết bị y tế lại bị xếp ở chung phòng với người khác”.

Ban tổ chức địa phương cho biết vấn đề lưu trú nảy sinh do họ ban đầu chỉ dự kiến ​​đón 15.000 VĐV và quan chức, nhưng con số thực tế đã tăng lên khi có thêm các môn thi đấu mới được bổ sung vào chương trình Đại hội. Ông Mizutori cho biết Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) đã lường trước những thách thức về vấn đề lưu trú và đã đặt trước các phòng khách sạn trong thành phố làm phương án dự phòng.

LINH SƠN