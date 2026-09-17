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Đội tuyển cricket Trung Quốc dừng bước ở ASIAD 20 vì… không thể thi đấu

SGGPO

2 ngày trước lễ khai mạc chính thức của ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đội tuyển cricket nữ Trung Quốc đã phải chịu một kết cục cay đắng khi bị loại mà thậm chí… chưa kịp bước ra sân thi đấu.

Đội tuyển cricket Trung Quốc dừng bước ở ASIAD 20 vì… không thể thi đấu

Trận tứ kết mở màn nội dung cricket nữ T20I giữa Trung Quốc và Bangladesh sáng 17-9 đã bị hủy bỏ mà không có pha bóng nào được thực hiện do thời tiết xấu tại khu vực Công viên Thể thao Kōrogi ở Nisshin. Điều này gây thiệt hại lớn cho đội tuyển Trung Quốc trong lần thứ 3 họ tham dự ASIAD kể từ năm 2010.

Đáng chú ý, đội tuyển Bangladesh đã giành quyền vào bán kết thay cho Trung Quốc dù trận đấu bị hủy. Theo Quy định thi đấu môn cricket tại ASIAD, điều luật 16.10.2 (b) quy định rằng đội có thứ hạng cao hơn sẽ đi tiếp trong trường hợp trận đấu bị hủy do thời tiết xấu. Quy định này cũng từng được áp dụng tại kỳ đại hội năm 2023, khi 3 trong số 4 trận tứ kết có sự tham gia của Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh đều bị hủy vì lý do tương tự.

Thất bại này đã chấm dứt hành trình của Trung Quốc tại giải đấu cricket, khi đội nam của họ không nằm trong danh sách 8 quốc gia tham dự giải đấu.

Tất cả các trận đấu cricket tại ASIAD 20 sẽ diễn ra tại cùng một địa điểm. Nhiều khả năng Bangladesh sẽ đối đầu với Ấn Độ ở vòng bán kết nữ. Cả 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 20-9, trong khi trận tranh huy chương vàng dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 22-9.

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LINH SƠN

Từ khóa

Trung Quốc Cricket ASIAD 20 Bangladesh Nhật Bản Thời tiết

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