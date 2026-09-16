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Những hình ảnh đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

SGGPO

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản để sẵn sàng nhập cuộc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh và các thành viên đã có mặt tại Nhật Bản. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh và các thành viên đã có mặt tại Nhật Bản. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Sáng ngày 16-9, theo giờ địa phương, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh, Phó trưởng đoàn - ông Hoàng Quốc Vinh - và các cán bộ, thành viên đã đặt chân tới Nhật Bản.

Cùng có mặt với Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trong đợt di chuyển này gồm HLV, VĐV Đội tuyển rowing, canoeing, wushu, karate Việt Nam.

Ngay khi có mặt tại Nhật Bản, toàn bộ thành viên Đoàn thể thao Việt Nam được kích hoạt thẻ tham dự ASIAD 20 đồng thời xe của Ban tổ chức đưa về nơi lưu trú.

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam cho biết, tất cả giữ được tinh thần và sức khỏe tốt sau hành trình di chuyển.

Những hình ảnh đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 được phóng viên ghi lại:

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MINH CHIẾN (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

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ASIAD 20 Đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh Đại hội thể thao châu Á karate canoeing rowing wushu Thể thao Việt Nam

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