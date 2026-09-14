Kỳ vọng chủ nhà Nhật Bản tổ chức lễ khai mạc ASIAD 20 đầy ấn tượng

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 20 tại Aichi-Nagoya vào ngày 19-9 hứa hẹn là một sự kiện hoành tráng, khi chủ nhà Nhật Bản ấp ủ kế hoạch tạo ra sức hút lớn đối với hàng triệu người hâm mộ trên khắp khu vực.

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nước chủ nhà từng Nhật Bản từng được kỳ vọng sẽ tổ chức một lễ khai mạc ấn tượng và đầy uy lực cho Olympic Tokyo 2020, nhưng đại dịch Covid đã khiến sự kiện bị hoãn lại một năm, dẫn đến việc lễ khai mạc diễn ra trong bầu không khí trầm lắng do số lượng lớn ghế trống.

Lần này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Abraham Tolentino mong mỏi nước chủ nhà sẽ dốc toàn lực để biến lễ khai mạc thành một sự kiện thực sự phi thường - có thể được xếp vào hàng xuất sắc nhất. “Tôi kỳ vọng Nhật Bản sẽ mang đến một màn trình diễn hoành tráng, xứng tầm với vị thế là cường quốc công nghệ lâu năm. Chắc chắn là như vậy”, ông Tolentino nhận định.

Tuy nhiên, ông Tolentino - người sẽ lên đường cùng phần lớn đoàn thể thao Philippines vào ngày 16-9, cho biết sự hiện diện (dự kiến) ​​của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako cùng các quan chức cấp cao khác có thể chứng kiến an ninh được thắt chặt, buộc cảnh sát Nhật Bản phải phong tỏa các khu vực dẫn đến sân vận động.

“Tôi tin chắc rằng sẽ có lệnh phong tỏa từ sớm. Vì vậy, tôi khuyên người hâm mộ thể thao Philippines nên đến địa điểm tổ chức sớm nếu muốn theo dõi lễ khai mạc”, ông Tolentino nói thêm.

Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bao gồm cả các vận động viên - những người đang rất mong chờ sự kiện trọng đại này trong cuộc đời họ - nước chủ nhà sẽ huy động và duy trì 10.000 cảnh sát mỗi ngày trong suốt lễ khai mạc. Ngoài ra, một vùng cấm bay sẽ được thiết lập trong phạm vi khoảng 1 km quanh địa điểm tổ chức buổi lễ.

LINH SƠN