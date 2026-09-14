Lý do tiền đạo Lee Young-jun hội quân muộn cùng U23 Hàn Quốc

Trong quá trình đội tuyển U23 Hàn Quốc chuẩn bị cho giải bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) diễn ra ở Nhật Bản, sự vắng mặt của tiền đạo Lee Young-jun, người đang khoác áo CLB Grasshopper (Thuỵ Sĩ), đã thu hút nhiều sự chú ý.

Danh sách đội hình 23 cầu thủ Hàn Quốc tham dự ASIAD 20

Young-jun, 23 tuổi, đã được HLV trưởng Lee Min-sung triệu tập vào đội hình 23 cầu thủ Hàn Quốc tham dự ASIAD 20 từ tháng 7.

Tuy nhiên, tính đến ngày 14-9, một ngày trước trận mở màn bảng D gặp Qatar - CLB chủ quản của anh tại Thụy Sĩ vẫn chưa để cầu thủ này lên tuyển.

Tiền đạo cao 1,93m với bản năng săn bàn nhạy bén này được kỳ vọng sẽ là vũ khí tấn công chủ lực của Hàn Quốc trong hành trình chinh phục tấm HCV thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, theo một quan chức của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA), nhiều khả năng Young-jun sẽ chỉ hội quân ngay trước thềm trận đấu thứ 2 tại bảng D gặp Saudi Arabia vào ngày 22-9.

Vị quan chức này giải thích rằng đã có sự hiểu lầm giữa KFA và Grasshopper về việc để Lee rời CLB, xuất phát từ sự thay đổi nhân sự cấp cao gần đây tại đội bóng Thụy Sĩ.

Bản thân HLV Lee Min-sung mô tả tình hình là “gặp chút vấn đề” mà không tiết lộ chi tiết, nhưng khẳng định toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng vắng mặt của Lee Young-jun trước thềm ASIAD 20. Ông Lee nói thêm: “Tất nhiên, kịch bản lý tưởng nhất là Young-jun có thể đến tập trung cùng chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của chỉ một cầu thủ, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể trở thành một đội bóng mạnh”.

Ngoài Lee Young-jun, còn có 8 cầu thủ khác trong đội hình tham dự ASIAD 20 đang thi đấu tại châu Âu. “Đối với các đội tuyển quốc gia, việc nhanh chóng tạo dựng sự gắn kết luôn là điều khó khăn vì các cầu thủ tập trung về từ khắp nơi trên thế giới”, HLV Lee chia sẻ thêm. "Chúng tôi buộc phải thích nghi với sự thay đổi này. U23 Hàn Quốc sẽ tận dụng các trận đấu vòng bảng để hoàn thiện lối chơi và sự gắn kết của toàn đội”.

LINH SƠN