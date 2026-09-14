U23 Việt Nam có nhiều cơ hội vào tứ kết ASIAD

Sau những tín hiệu tích cực từ các giải trẻ châu lục, U23 Việt Nam bước vào ASIAD 20 với mục tiêu giành vé vào tứ kết. Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9.

Uzbekistan - thử thách lớn nhất

Bảng C có sự phân hóa tương đối rõ khi Uzbekistan được đánh giá cao nhất, trong khi Kuwait và Philippines là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lịch thi đấu khá thuận lợi khi U23 Việt Nam gặp Uzbekistan ở lượt cuối. Trận ra quân với Kuwait có thể quyết định nhiều thứ. Nếu có 3 điểm, chúng ta sẽ có tâm lý tốt hơn trước Philippines, đối thủ mà U23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dù bảng đấu không có những đội bóng hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran giúp U23 Việt Nam có thêm cơ hội, nhưng không đồng nghĩa hành trình phía trước sẽ dễ dàng.

Ở sân chơi ASIAD, không có trận đấu nào đơn giản. Các đội đều có sự chuẩn bị tốt và sở hữu những cầu thủ chất lượng. Điều quan trọng với U23 Việt Nam là phải xác định rõ mục tiêu, chơi chắc chắn từng trận và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Lợi thế của U23 Việt Nam là nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Qua các giải trẻ khu vực và châu Á, lứa cầu thủ này từng đối đầu với nhiều đối thủ có trình độ cao, qua đó tích lũy thêm sự tự tin và khả năng thích nghi.

Trong 3 đối thủ tại bảng C, Uzbekistan được đánh giá đáng gờm nhất. Những năm gần đây, bóng đá trẻ Uzbekistan khẳng định vị thế tại châu Á với hệ thống đào tạo bài bản, lực lượng đồng đều và phong cách thi đấu hiện đại. Đội bóng Trung Á từng vô địch U23 châu Á năm 2018 và thường xuyên tiến sâu tại các giải trẻ cấp châu lục. Các cầu thủ Uzbekistan có nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tốc độ trong những pha chuyển trạng thái.

Đây là trận đấu đòi hỏi U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất: Uzbekistan có chất lượng cầu thủ tốt, tổ chức lối chơi rõ ràng và vận hành dựa trên sức mạnh tập thể. Muốn có điểm trước họ, U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Dù vậy, cuộc đối đầu với Uzbekistan cũng là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực trước một đối thủ mạnh. Trong quá khứ, các đội tuyển Việt Nam từng tạo ra bất ngờ trước những đại diện hàng đầu châu Á nhờ lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu quyết tâm.

Kuwait, Philippines và cuộc đua giành vé đi tiếp

Trong bảng đấu này, U23 Kuwait là đối thủ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh giành vé vào tứ kết. Đại diện Tây Á không có thành tích nổi bật như Uzbekistan, nhưng luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực, khả năng tranh chấp tốt và tính tổ chức cao.

U23 Kuwait thường đề cao sự chắc chắn, tận dụng các tình huống cố định và chơi thực dụng. Với U23 Việt Nam, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, hạn chế bóng bổng và giữ được sự bình tĩnh trước lối chơi áp sát sẽ là những yếu tố quyết định.

Trong khi đó, U23 Philippines mang đến nhiều ẩn số. Đây không còn là đối thủ dễ bị đánh bại ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng này có thể gây khó khăn bằng nền tảng thể lực, khả năng phòng ngự chặt chẽ và tinh thần thi đấu quyết tâm.

Mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 là thử thách lớn, nhưng U23 Việt Nam có cơ hội thực hiện. Một khởi đầu thuận lợi trước Kuwait, khả năng giải quyết tốt trận đấu với Philippines và sự tập trung cao độ khi gặp Uzbekistan sẽ quyết định tấm vé đi tiếp. Với sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ hiện tại, mục tiêu góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất hoàn toàn khả thi.

Thách thức với HLV Đinh Hồng Vinh Một trong những thách thức lớn của U23 Việt Nam trước ASIAD 20 là thời gian chuẩn bị hạn chế. Đội tuyển hội quân ngày 12-9, lên đường sang Nhật Bản và chỉ ít ngày sau bước vào trận mở màn gặp U23 Kuwait. Việc U23 Việt Nam chủ động không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thậm chí là chọn nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi để rèn luyện lứa trẻ; lực lượng chưa hội đủ những gương mặt tốt nhất, như Đình Bắc, do ưu tiên cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia hoặc chấn thương; thời điểm hội quân khác nhau khiến HLV Đinh Hồng Vinh phải nhanh chóng ổn định bộ khung và tạo sự kết nối trong đội hình.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN TUẤN PHONG