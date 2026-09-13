Đấu muộn vòng 2 V-League 2026-2027: Khi áp lực đến sớm

Không hẹn mà gặp, cả hai trận đấu muộn của vòng 2 V-League 2026-2027 ngày 13-9 đều là những cuộc đọ sức nảy lửa giữa các đội bóng vừa phải nếm mùi thất bại ở ngày ra quân.

Đồng Nai hướng đến mục tiêu giành điểm đầu tiên tại V-League mùa này. Ảnh: PVF

Điểm chung của hai cặp đấu muộn vòng 2 V-League 2026-2027 là khát khao giành điểm để giải tỏa áp lực, khi có những đội đã phải nhận trận thua rất đậm như HAGL, Hải Phòng.

Đại chiến ở Pleiku: Tìm lại thể diện

Đội bóng phố Núi đã khởi đầu mùa giải mới bằng một gáo nước lạnh khi để thua đậm 0-4 trên sân Thiên Trường của Nam Định. Việc HAGL trắng tay trước Nam Định vốn không phải là điều bất ngờ, nhưng tỷ số cách biệt cùng sự chống trả yếu ớt của họ là hồi chuông báo động cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi trong một mùa bóng đầy cam go.

Trong trận đấu đó, ngôi sao sáng nhất bên phía HA.GL vẫn là thủ môn trẻ Trung Kiên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự mong manh và lộ rõ nhiều khiếm khuyết sẽ là thử thách cực đại cho người gác đền này trong chặng đường sắp tới. Đáng nói hơn, chỉ trong hiệp thi đấu đầu tiên, HAGL đã nhanh chóng bị hàng công Nam Định xuyên thủng lưới đến 3 lần do không thể theo kịp lối chơi pressing tầm cao và tấn công đa dạng của đối phương.

Thua đậm ở trận ra quân, HAGL buộc phải dốc toàn lực để tìm kiếm kết quả có lợi ở vòng 2 khi được trở về sân nhà Pleiku tiếp đón Hải Phòng. Trớ trêu thay, đội bóng đất Cảng cũng vừa trải qua 90 phút đáng quên khi bị Ninh Bình "đo ván" với tỷ số 4-1 ngay tại chảo lửa Lạch Tray.

Lực lượng non kinh nghiệm, HA.GL để thua 4 bàn trắng trên sân Thiên Trường ở vòng 1. Ảnh: PVF

Thất bại trước một đối thủ mạnh như Ninh Bình là điều có thể chấp nhận được đối với Hải Phòng. Thế nhưng, nếu tiếp tục trắng tay trước HAGL, áp lực đè nặng lên vai HLV Đặng Văn Thành là rất lớn khi đội bóng của ông khó thoát khỏi vị trí đáy bảng. Trong bối cảnh cả đôi bên cùng sớm bị đẩy vào thế dựa chân tường, cuộc đối đầu tại Pleiku hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt và không khoan nhượng.

Dự đoán: 1-0

Hà Tĩnh sẽ khuất phục tân binh Đồng Nai?

Ở một diễn biến khác, HLV Phan Như Thuật cùng các học trò cũng có khởi đầu không thành công sau trận thua 0-2 trước CLB Công an Hà Nội (CAHN). Trở về sân nhà ở vòng đấu này, Hà Tĩnh sẽ có cuộc tiếp đón tân binh Đồng Nai.

Tân binh Đồng Nai để thua Thể Công Viettel ngay trên sân nhà ở trận ra quân. Ảnh: PVF

Dù sở hữu lợi thế sân nhà, đây chắc chắn không phải là một thử thách dễ dàng dành cho Hà Tĩnh. Thực lực của đội khách Đồng Nai được đánh giá là nhỉnh hơn, và họ cũng đang rất khát điểm để "giải hạn" sau trận thua sát nút trước Thể Công Viettel trên sân Bình Phước ở ngày mở màn.

Đây được xem là trận đấu có tính chất "6 điểm" cho cả hai đội, khi họ đều không muốn sớm bị bỏ lại phía sau và rơi vào nhóm đua tranh ở nửa cuối bảng xếp hạng. Dù sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm với nhiều gương mặt kỳ cựu, Đồng Nai lại đang bộc lộ hạn chế trong việc xoay trở trước các đối thủ có lối chơi gắn kết, dựa trên bộ khung đã thi đấu cùng nhau nhiều năm như Thể Công Viettel và sắp tới là Hà Tĩnh.

Dự đoán: 1-1

Lịch thi đấu muộn vòng 2 V-League 2026-2027 (Ngày 13-9):

17:00: HA.GL – Hải Phòng (Sân Pleiku)

HA.GL – Hải Phòng (Sân Pleiku) 18:00: Hà Tĩnh – Đồng Nai (Sân Hà Tĩnh)

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