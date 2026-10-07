King’s Cup 2026 vắng Việt Nam, Thái Lan chọn đối thủ mới

King’s Cup 2026 sẽ thiếu một cái tên rất quen thuộc với bóng đá Thái Lan: đội tuyển Việt Nam. Thay vì tái hiện trận derby Đông Nam Á từng tạo sức nóng lớn cho giải đấu, chủ nhà năm nay lựa chọn Oman, Bahrain và Tajikistan làm ba khách mời trong cuộc tranh tài diễn ra từ ngày 9 đến 17-11.

Thái Lan đã không mời Việt Nam hay đại diện nào của Đông Nam Á dự King's Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Sự vắng mặt của Việt Nam càng đáng chú ý khi nhìn lại King’s Cup 2019. Thời điểm ấy, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chủ động mời Việt Nam sang dự giải trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị thế số một Đông Nam Á giữa hai đội đang lên cao. Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2018, còn Thái Lan muốn khẳng định lại vị thế trên sân nhà.

Cuộc chạm trán tại Buriram ngày 5-6-2019 vì thế trở thành tâm điểm King’s Cup. Trận đấu diễn ra căng thẳng và Việt Nam thắng 1-0 bằng bàn của Anh Đức ở những phút cuối. Hình ảnh hai đội quyết liệt trên sân khi ấy khiến King’s Cup mang thêm màu sắc của một trận derby khu vực.

Bảy năm sau, kịch bản đã thay đổi. Việt Nam không xuất hiện tại King’s Cup 2026 dù sự cạnh tranh Việt - Thái vẫn rất nóng. Thái Lan vừa trải qua hai giải đấu liên tiếp đầy thất vọng khi mất AFF Cup vào tay Việt Nam, sau đó tiếp tục về nhì tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi thua Indonesia 2-4 trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2.

Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp về nhì Đông Nam Á chỉ trong vòng 2 tháng.

Vì thế, thay vì một cuộc tái đấu với Việt Nam, FAT lựa chọn ba đội bóng ngoài Đông Nam Á. Oman, Bahrain và Tajikistan mang đến những phép thử khác về chuyên môn, trong khi “Voi chiến” cũng có cơ hội thoát khỏi vòng đối đầu quen thuộc trong khu vực.

Sức ép lớn nhất với Thái Lan lúc này vẫn là danh hiệu. Đội phó Sarach Yooyen thừa nhận King’s Cup là cơ hội để đội tuyển chấm dứt chuỗi thất vọng ngay trước khán giả nhà. Sau hai lần liên tiếp về nhì, chiếc cúp giao hữu truyền thống càng mang nhiều ý nghĩa.

KHÁNH VÂN