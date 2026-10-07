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Vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Khó cản đà tiến của CLB nữ TPHCM I

SGGPO

Sau khoảng nghỉ dài để tập trung đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 2026, giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2026 sẽ quay lại với vòng 11 vào ngày 8-11. Đó cũng là cơ hội cho CLB nữ TPHCM I sớm giành ngôi vô địch trước 3 vòng đấu cuối.

TPHCM I đến gần với ngôi vô địch mùa bóng 2026. Ảnh: VFF
TPHCM I đến gần với ngôi vô địch mùa bóng 2026. Ảnh: VFF

Hiện tại, Huỳnh Như và các đồng đội đang tạo khoảng cách 6 điểm hơn đội theo sau là Hà Nội I cũng như hơn trong đối đầu. Thế nên, nếu TPHCM I thắng Than KSVN ở vòng này, trong khi Hà Nội I không có điểm trên sân Hà Nam thì cuộc đua ngôi vô địch mùa này sớm ngã ngũ.

Thuận lợi cho TPHCM I ở vòng này là thi đấu trên sân nhà, trong khi Than KSVN mùa này không còn mạnh như trước. Nhiều trụ cột đã chia tay đội bóng này để đến với Thái Nguyên T&T (Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân), hay TPHCM I (Thu Xuân)… Ở trận lượt đi, TPHCM I cũng đã khẳng định sức mạnh qua chiến thắng 2-0 trên sân khách, nên mọi thứ càng thuận lợi cho cô trò HLV Kim Chi.

TPHCM I nhiều hy vọng giành 3 điểm ở vòng 11, nhưng Hà Nội I sẽ khó để đánh mất điểm trong chuyến làm khách trên sân Hà Nam. Về tương quan lực lượng, Hà Nội I vẫn có nhiều điểm trội hơn so với Phong Phú Hà Nam (thiếu trụ cột Trần Thị Duyên do chấn thương) nên khó xảy ra việc Hà Nội I mất điểm ở vòng này.

Trước mắt, TPHCM I cần phải thắng để tự mở rộng cánh cửa vô địch mùa giải năm nay. HLV Đoàn Thị Kim Chi hẳn cũng không chủ quan sau khoảng nghỉ dài ngày vừa qua, sự “nóng máy” của các cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng nên

Trong khi đó, trận đấu muộn nhất ở vòng 11 giữa Thái Nguyên T&T vs TPHCM II khả năng sẽ là cuộc chiến một chiều với lợi thế hoàn toàn thuộc về chủ nhà.

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