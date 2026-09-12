Tuyển thủ U23 Việt Nam lập cú đúp vào lưới Hà Nội FC trước khi dự ASIAD 2026

Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Vinh lập cú đúp vào lưới chủ nhà Hà Nội FC, góp công lớn giúp SLNA tạo nên cú sốc lớn tại vòng 2 V-League 2026-2027 khi giành chiến thắng với tỷ số 4-1 chung cuộc.

Các cầu thủ SLNA tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 2 V-League 2026-2027. ẢNH: MINH HOÀNG

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy vào tối 12-9 giúp Hà Nội FC nhập cuộc chủ động và nhanh chóng đẩy cao đội hình. Đỗ Hùng Dũng cùng các đồng đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của SLNA, các pha tấn công liên tục rơi vào bế tắc.

Phút thứ 8, Nguyễn Hai Long chọc khe để Adam Taggart đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình nhưng ngoại binh này lại chuyền bóng và bỏ lỡ thời cơ.

Văn Bình tiếp tục cho thấy sự chắc chắn trong khung thành SLNA. Thủ môn của U23 Việt Nam nhiều lần làm chủ khu vực cấm địa, đồng thời có những pha xử lý bình tĩnh trước sức ép của đội chủ nhà.

Trong thế trận phòng ngự phản công, SLNA bất ngờ vượt lên ở phút 35. Từ quả tạt chính xác của Bùi Thanh Đức, Bruno Paraiba thoát khỏi sự đeo bám của Nguyễn Thành Chung rồi đánh đầu tung lưới Quan Văn Chuẩn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC đưa đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vào sân nhằm tăng sức tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà chưa kịp tạo ra khác biệt đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 53, từ quả căng ngang của đối thủ bên cánh phải, Cyrus Christie lúng túng phá bóng phản lưới nhà.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Quang Vinh toả sáng trước khi dự ASIAD 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

SLNA càng chơi càng tự tin và liên tiếp khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ Hà Nội FC. Phút 86, Quang Vinh tận dụng pha chuyển đổi trạng thái nhanh, dứt điểm chéo góc hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ 4 phút sau, hậu vệ trẻ của SLNA hoàn tất cú đúp bằng một siêu phẩm. Quang Vinh xử lý kỹ thuật trước vòng cấm rồi thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc cao, khiến Văn Chuẩn hoàn toàn bất lực.

Hà Nội FC chỉ có bàn danh dự ở phút 90+3 do công Nguyễn Văn Tùng, khép lại trận đấu với thất bại 1-4. Kết quả này giúp SLNA có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để tạm vươn lên xếp thứ 2 với 6 điểm, trong khi Hà Nội FC nhận trận thua thứ 2 từ đầu mùa và tụt xuống đứng cuối bảng xếp hạng.

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Hà Nội FC và SLNA sẽ lập tức ra sân bay Nội Bài để kịp đáp chuyến bay cùng U23 Việt Nam sang Nhật Bản lúc 0g15 phút rạng sáng 13-9, chuẩn bị tham dự ASIAD 2026.

HỮU THÀNH