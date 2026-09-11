Tuyển thủ U23 Việt Nam tỏa sáng trước ngày dự ASIAD 2026

Tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Minh Phúc in dấu giày vào 2 bàn thắng của Công an Nhân dân (CAHND), giúp đội chủ nhà ngược dòng thắng Long An 2-1 ở trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Phạm Minh Phúc cùng các đồng đội tại Công an Nhân dân có khởi đầu hanh thông tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: MẠNH HÀ

Chiều tối 11-9, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 chính thức khởi tranh với 2 trận đầu tiên thuộc vòng 1. Trên PVF, CAND - đội bóng được đổi tên từ PVF-CAND sau khi xuống hạng - tiếp đón Long An trong trận đấu nhận được nhiều sự chú ý.

Long An bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 50. Đỗ Tấn Thành có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, loại bỏ một cầu thủ CAND trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Tiền đạo số 9 của Long An không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới các đồng đội cũ từng trưởng thành từ lò PVF.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách chỉ tồn tại trong hai phút. Phút 52, Minh Phúc thực hiện quả treo bóng vào khu vực nguy hiểm. Minh Vương có pha chọc khe thuận lợi để Hoàng Anh thoát xuống dứt điểm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Minh Phúc tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 60. Từ đường chuyền của số 68, Hoàng Anh thoát xuống, vượt qua tầm với thủ môn Long An rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới, hoàn tất màn ngược dòng cho CAND.

Với 2 kiến tạo chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Minh Phúc đã có màn chạy đà không thể tốt hơn trước khi cùng U23 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026.

Theo kế hoạch, ngày 12-9, tiền vệ này sẽ hội quân cùng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh để bước vào quá trình chuẩn bị cho đấu trường châu lục.

Các cầu thủ Bình Minh Sài Gòn (áo xanh) có chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà Huế. ẢNH: TÂM HÀ

Còn ở trận đấu sớm trong ngày, Bình Minh Sài Gòn cũng gây ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Huế 2-0. Đại diện TPHCM giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Phút 27, từ quả phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Hữu Lâm bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số. Đến phút 38, trong nỗ lực cứu thua, Nguyễn Đình Bình vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Bình Minh Sài Gòn nhân đôi cách biệt.

Sau lượt trận ngày 11-9, Bình Minh Sài Gòn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, CAND đứng ngay phía sau.

Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 có 14 CLB tham dự, cạnh tranh 2 suất thăng hạng V-League và 2 suất xuống hạng Nhì. Vòng 1 sẽ khép lại ngày 13-9.

HỮU THÀNH