Nhiều đội hạng Nhất gặp khó trong việc tuyển chọn ngoại binh

Trái ngược với 14 đội V-League đều tận dụng tối đa hạn mức ngoại binh, nhiều CLB tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 vẫn đang gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm và đăng ký cầu thủ nước ngoài.

CLB TPHCM giữ chân ngoại binh kỳ cựu Jermie Lynch. ẢNH: CAO TOÀN

Theo điều lệ, mỗi đội hạng Nhất được đăng ký tối đa 1 ngoại binh. Theo danh sách 14 CLB đăng ký tham dự giải trước thời điểm vòng 1 khởi tranh 14 ngày, có tới 5 đội không đăng ký ngoại binh, gồm Bình Minh Sài Gòn, Huế, Lâm Đồng, Cần Thơ và Quy Nhơn United.

Con số này tăng đáng kể so với mùa giải trước. Vì năm ngoái, giải có 12 CLB tham dự nhưng chỉ có 2 đội không đăng ký cầu thủ nước ngoài.

Với những đội như Huế và Lâm Đồng, việc cân đối ngân sách để chiêu mộ một ngoại binh có chuyên môn trở thành bài toán khó. Trưởng đoàn Trần Quang Sang của Huế hiểu rõ bất lợi khi phải thi đấu "chấp" ngoại binh, nhưng CLB vẫn phải thích nghi với điều kiện thực tế và đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Ngay cả 3 CLB nhận được sự đồng hành từ doanh nghiệp tư nhân là Cần Thơ, Quy Nhơn United và Bình Minh Sài Gòn cũng chưa có điều kiện để chi mạnh tay trên thị trường ngoại binh.

Đội Huế không đăng ký ngoại binh ở giai đoạn 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: HỮU THÀNH

Dù vậy, cánh cửa đăng ký ngoại binh cho các đội bóng vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo quy định, CLB chỉ chính thức chốt danh sách cầu thủ thi đấu sau vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Nếu kết quả 2 vòng đấu đầu tiên không như kỳ vọng, những đội chưa đăng ký ngoại binh vẫn có thể bổ sung lực lượng.

Ở cả V-League lẫn hạng Nhất, cầu thủ nước ngoài đóng vai trò chủ lực trong đội hình các CLB. Trong tốp 5 chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, có tới 4 ngoại binh. Khánh Hòa là một trường hợp đáng chú ý. Mùa trước, đội bóng này không đăng ký ngoại binh, nhưng ở giai đoạn 1 mùa giải mới đã bổ sung tiền đạo người Ukraine Oleksandr Kurakin.

Tuy nhiên, bài toán hiện nay không chỉ nằm ở kinh phí mà còn ở nguồn cung. Những ngoại binh có chất lượng chuyên môn tốt phần lớn đã tìm được bến đỗ tại V-League. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm còn lại cũng được những đội hạng Nhất có tham vọng thăng hạng săn đón.

Cựu tiền đạo Ninh Bình Daniel dos Anjos đã gia nhập CLB Becamex TPHCM, trong khi Vua phá lưới Giải hạng Nhất mùa trước Thaileon khoác màu áo của ứng viên thăng hạng CAND. Cựu cầu thủ V-League Jermie Lynch cũng được CLB TPHCM giữ lại.

Vì vậy, với các đội hạng Nhất, tìm được một ngoại binh vừa có chất lượng chuyên môn cao, vừa phù hợp với khả năng tài chính đang trở thành bài toán nan giải.

HỮU THÀNH